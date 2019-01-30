Мама 2 детей продолжает рисовать свои будни. Получается слишком жизненно

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Мария Горбунова — талантливая российская художница и молодая мама. Сейчас внимание женщины сосредоточено на воспитании дочери Миры и сына Юры, поэтому вдохновением для творчества стали ее дети. Они главные герои целой серии иллюстраций в инстаграме художницы под хештегом #мамскиеисториивкартинках. Эти яркие работы полюбились тысячам людей. И, кажется, мы знаем секрет: Мария не притворяется идеальной, каждый ее рисунок максимально искренний и добрый.

Мы в AdMe.ru давно подписаны на страничку художницы в инстаграме и не могли не показать вам ее новые иллюстрации.

1.

«Они приходят с рассветом, стягивают с тебя одеяло и оставляют мокрые следы на твоей подушке. Они пахнут молочком и вечерней кашей. Они знают, что поперек всегда удобнее, и неукоснительно следуют этому правилу. Им палец в рот не клади, они сами тебе его туда засунут, прежде чем ты успеешь открыть рот. Ты будешь злиться, не выспишься, возможно, у тебя даже затечет рука. Но это будут самые любимые рассветы в твоей жизни».

2.

«Раскрываю пару-тройку преступлений в день. Без спецсредств и в одиночку. У меня тут свой Скотленд-Ярд с блек-джеком и памперсами. Попробуйте и вы: кто из подозреваемых заточил торт раньше времени?»

3.

«Птичка, киса!»

4.

«Усейн Болт с его длинными ногами и самой мощной дыхалкой прикуривает по сравнению с маленькой голой задницей, которая увидела открытую баночку маминого крема или пока еще не разбитую кружку. Формально, если сосчитать все те предметы, которые мне удалось спасти за сотую долю секунды, музей капитал-шоу „Поле чудес“ покажется вам коллекцией пятиклассника».

5.

«С двумя погодками после череды родов единственная отрада — это поесть втихаря, пока дети спят. Со временем обретаешь навык бесшумно разворачивать фольгу и полиэтилен, ступать на пол как буддийский монах, выключать чайник за секунду до свистка, интуитивно ощущать, когда тебе кто-то звонит и телефон захлебывается в беззвучном режиме».

6.

«Читать с итальянским акцентом:

— Мамма Миа! Эта женщина совсем обезумела, она не ведает, что творит, Мира! Сегодня она опять закрыла дверь в туалет прямо перед моим носом, завязала мусорный пакет в морской узел и не дала выдавить горчицу на диван.⠀

— Вам нужно расслабиться, сеньор Юра. Может, джакузи?⠀

— Ох, это неплохая идея.

— Принести вам бокал туалет-совиньона?⠀

— Мира, душа моя, вы единственный человек, который меня понимает!»

7.

«Меткий и едкий».

8.

«„Интересный и цепляющий контент — залог хорошего блога“, — говорили они. Борис не спорил. Борис — начинающий блогер с большим потенциалом».

9.

«Дамы и господа! В левом углу ринга — Юрий „Луженая Глотка“ Горбунов. На его счету сплошные поражения в силу возраста и низкой скорости. В правом углу ринга — Мира „Стальная Челюсть“ Горбунова. Не проиграла ни одного боя. Сегодня, как и каждый день, они сойдутся в схватке в рамках нашего комнатного подпольного чемпионата за звание не самого покусанного бойца».

10.

«На этот скачок они пошли втроем. Четкого плана не было. Хвостатая знала эту локацию как свои 4 лапы, поэтому рулить доверили ей. Если кто и нервничал, то это был Юрка Слюнявый. Идея Миры подрезать запасы из сейфа-холодильника и выехать на таксе была просто отличной, пока на стреме не решили оставить Слюнявого. Банда была поймана по горячим следам, а если говорить буквально, по мокрым».

11.

«Шеф позвонил мне утром: „К нам едет он. Поднимай поваров. Сегодня будет трудный денек“.

Бутылка смеси и творожок с малиной — его обычный выбор. Что предпочтет его дама сердца, мы не знали...»

12.

«Хотите проверить ваши отношения на прочность? Просто ввяжитесь в ремонт. Хотите по-настоящему испытать свои чувства — затейте строительство дома».

13.

«Ровно год назад в этот день в наш город пришли 2 стихийных бедствия: ураган и Юра. И если о первом давно позабыли, то второе забыть невозможно, ну по крайней мере мне».

14.

«Сегодня я хочу предложить вам отгадать 15 топовых фильмов, которые я зашифровала в этом рисунке».

15.

«После фразы „О, сегодня мама нас повезет!“ все оказываются в салоне, и вечеринка начинается».

16.

«В каждом садике. Твоя команда спасения на случай конца света: громкая заводила, сын мамкиной подруги, здоровяк, раздолбай, плакса, стесняша и любимый ребенок всех взрослых».

17.

«Наш папа отлично ладит с детьми. Я долго не могла понять, что же лежит в основе этой дружбы. Первое время я очень радовалась, что помимо слов „мама“ и „папа“ Мирося идеально произносит слово „КАРТОШКА“. Разгадка пришла ко мне в тот день, когда мы проезжали мимо „МакАвто“. Предательские улыбки компаньонов выдали нашего папу с потрохами».

18.

«Не понимаю, почему многие мамочки с двумя и более детьми жалуются на то, что не успевают даже помыть голову. Я всегда нахожу время на себя».

19.

«На самом деле спустя 10 лет жизнь стала только лучше».

20.

На рисунках.

В жизни.