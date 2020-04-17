«Людк, а Людк! Глянь, че делается!» Художник рисует героев отечественных фильмов и мультиков в японском стиле

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«Тот самый чувак, что делает аниме-арты на разные фильмы», — представляется художник Дмитрий Грозов, который творит под псевдонимом Ahriman. В основном он иллюстрирует голливудские блокбастеры, но как-то раз не удержался и сделал пару работ на основе советского кино. И тут, как говорится, понеслось.

Мы в AdMe.ru надолго залипли на этих картинках и заодно вспомнили, герои каких фильмов подарили нам незабываемые фразы «Екарный бабай» и «Восток — дело тонкое». А в бонусе к этой статье вы найдете изображение Юрия Гагарина. Совершенно верно, тоже в японском стиле.

Иван Васильевич меняет профессию

«Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал... Шпака не брал».

«Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!»

«Все, что нажито непосильным трудом, все же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая... три куртки».

Зима в Простоквашино

Ну, погоди!

«Наконец сбываются все мечты. / Лучший мой подарочек — это ты!»

Ночной дозор

«Машенька, дочка! Помоги мне! Маша!»

Офицеры

«Есть такая профессия — Родину защищать».

Свадьба в Малиновке

«Пан атаман, кони стоят пьяные, хлопцы запряженные...»

Три плюс два

«У него когда-то была любимая девушка».

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

«Граждане алкоголики, хулиганы и тунеядцы...»

Любовь и голуби

«Людк, а Людк, глянь, че делается...»

Белое солнце пустыни

«Восток — дело тонкое».

Кавказская пленница

«Бамбарбия. Киргуду».

Дальнобойщики

«Екарный бабай! Жми!»

А зори здесь тихие...

Морозко

«Тепло мне, батюшка».

Операция «Ы» и другие приключения Шурика

«Кто не работает, тот ест».

Бриллиантовая рука

«Не виноватая я! Он сам пришел!»

Бонус: Юрий Гагарин и его знаменитое «Поехали!»