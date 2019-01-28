Комиксы от Гражданина Пройдемтес с щепоткой безумия и толикой сарказма
Станислав Корабельников, известный в интернете под псевдонимом Гражданин Пройдемтес, рисует необычные и самобытные комиксы. Герои его работ — животные, которые живут в особенной вселенной, полной юмора, порой абсурдного, но тонкого и в то же время понятного каждому.
AdMe.ru не мог пройти мимо столь неординарного художника и, само собой, не поделиться его работами с вами.
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Фото на превью Stanislav Korabelnikov / facebook