Комикс о том, почему собаки и кошки все-таки с разных планет (И как мы уживаемся вместе с ними)

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Известно, что большинство любителей животных делятся на собачников и кошатников. И даже ученые интересуются, в чем разница между хозяевами этих питомцев. Ведь кошки и собаки действительно очень разные.

А пока ученые выясняют, кто более общительный, а у кого выше доход, AdMe.ru собрал и проиллюстрировал наиболее яркие моменты из жизни владельцев и их питомцев.

О том, как гладить кошек, можно написать инструкцию

Порадовать собаку в сотни раз проще

Они совершенно по-разному смотрят на мир вокруг, вещи в доме и... на своих хозяев

Кошкам и собакам нужно разное времяпрепровождение

А когда дело доходит до поцелуев, то выглядит это примерно так:

Вас всегда будут встречать, но по-разному

Любимых мест для сна может быть несколько

Как и лучших на свете игр

С такими питомцами у вас не остается сомнений, кто в вашей паре главный

Но вот что действительно важно: они оба завоюют ваше сердце и... ваш дом

Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru

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