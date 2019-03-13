Комикс о том, почему собаки и кошки все-таки с разных планет (И как мы уживаемся вместе с ними)
Известно, что большинство любителей животных делятся на собачников и кошатников. И даже ученые интересуются, в чем разница между хозяевами этих питомцев. Ведь кошки и собаки действительно очень разные.
А пока ученые выясняют, кто более общительный, а у кого выше доход, AdMe.ru собрал и проиллюстрировал наиболее яркие моменты из жизни владельцев и их питомцев.
О том, как гладить кошек, можно написать инструкцию
Порадовать собаку в сотни раз проще
Они совершенно по-разному смотрят на мир вокруг, вещи в доме и... на своих хозяев
Кошкам и собакам нужно разное времяпрепровождение
А когда дело доходит до поцелуев, то выглядит это примерно так:
Вас всегда будут встречать, но по-разному
Любимых мест для сна может быть несколько
Как и лучших на свете игр
С такими питомцами у вас не остается сомнений, кто в вашей паре главный
Но вот что действительно важно: они оба завоюют ваше сердце и... ваш дом
Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru