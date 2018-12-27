Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Франко-американский иллюстратор Паскаль Кэмпион рисует мультфильмы для Dreamworks Animation, Paramount Pictures и Disney. Сегодня в инстаграме Паскаля более 480 тыс. подписчиков, художник постоянно радует их новыми иллюстрациями, главными героями которых становятся его жена, дочь и 2 сына.

Однажды он получил письмо от почитательницы своего таланта Лоры Морган (Laura Morgan), где рассказывается история одной семьи. В нем повествуется о ранней смерти матери, о сыне и дочери, которых отец-одиночка воспитывал самостоятельно, никому ни жалуясь на свою судьбу.