Когда папа — герой. Аниматор Disney нарисовал трогательные комиксы об отце-одиночке, вырастившем двоих детей
Франко-американский иллюстратор Паскаль Кэмпион рисует мультфильмы для Dreamworks Animation, Paramount Pictures и Disney. Сегодня в инстаграме Паскаля более 480 тыс. подписчиков, художник постоянно радует их новыми иллюстрациями, главными героями которых становятся его жена, дочь и 2 сына.
Однажды он получил письмо от почитательницы своего таланта Лоры Морган (Laura Morgan), где рассказывается история одной семьи. В нем повествуется о ранней смерти матери, о сыне и дочери, которых отец-одиночка воспитывал самостоятельно, никому ни жалуясь на свою судьбу.
Рассказ в работе иллюстратора ведется от лица 5-летнего мальчика, который во всем восхищается своим отцом. Редакция AdMe.ru не могла остаться в стороне от этой трогательной серии иллюстраций Паскаля Кэмпиона и предлагает вам с головой погрузиться в нее.
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Безусловно, ответственные родители-одиночки заслуживают всеобщего уважения. Наверняка жизнь одиноких мам и пап нельзя назвать легкой, но надеемся, что все дети, выросшие под крылом одного из родителей, получили сполна любви и в будущем подарят ее воспитавшим их родным людям.
Может быть, вы или ваши близкие были на месте отца- или матери-одиночки? Расскажите, через какие трудности пришлось пройти и благодарны ли дети воспитавшим их родителям.