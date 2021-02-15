Кем был бедный художник из песни «Миллион алых роз», который сегодня выставляется по всему миру
Песню «Миллион алых роз» слышали все. Но немногие знают, что за лиричной композицией стоит настоящая история любви бедного живописца-самоучки и французской красавицы актрисы. Сегодня полотна грузинского художника Нико Пиросмани выставляются в музеях по всему миру, на родине в его честь называют улицы — еще бы, ведь он спрятал в своих простых красочных картинах всю суть грузинской души.
Мы в AdMe.ru были тронуты грустной судьбой этого неординарного человека и уверены, что она никого не оставит равнодушным.
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Николай Асланович Пиросманишвили более известен как Нико Пиросмани. Он появился на свет 5 мая 1862 года в маленьком селе Мирзаани Тифлисской губернии. Через несколько лет его родители и старший брат умерли.
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Маленький Нико работал помощником повара в семье Калантаровых, у которых некогда работал его отец. Он также помогал с домашними делами и практиковался в рисовании. Взрослые по-доброму относились к нему и воспитывали вместе со своими детьми.
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Именно в господском доме в Тифлисе он выучил грузинский и русский языки. Нико с детства отличался тонкой душевной организацией и впечатлительностью. В детстве он любил театр и начал рисовать. У него выходили оригинальные и красивые полотна, в каком-то смысле он был даже семейным художником.
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Новая семья относилась к нему особенно внимательно и с большой заботой. Благодаря этому он не растерял природной доброты, но остался несколько неприспособленным к самостоятельной жизни.
«Девочка с воздушным шаром», начало XX века.
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Нико Пиросмани развивал свой талант, перенимая опыт у бродячих художников, которые оформляли вывески небольших лавочек и местных заведений. Однажды он вместе с товарищем по кисти Гиго Зазиашвили даже открыл собственную мастерскую по изготовлению вывесок. За свою первую работу они не взяли денег. Поступали ли компаньонам другие заказы, неизвестно.
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В 1890 году Пиросмани устраивается кондуктором на Закавказскую железную дорогу. Работа не спорилась: творческий молодой человек не отличался пунктуальностью, опаздывал на службу, не очень внимательно выполнял свои обязанности и нередко хворал. За это он регулярно получал нагоняй от начальства.
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Художника хватило на 4 года такой работы, после чего он покинул железную дорогу. У него не было средств к существованию, специальности, которая могла бы его прокормить, и жилья.
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Вернувшись в Тифлис, Нико взял деньги в долг у друзей, прибавил к ним выходное пособие и вместе с компаньоном открыл продуктовую лавочку. Вывески для своего детища он нарисовал сам.
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У Пиросмани не было предпринимательской жилки, он не проявлял рвения в этом деле — мог запросто уехать погостить к родственникам. Несмотря на это, у него появились покупатели, и лавка начала приносить доход.
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Живописца воспринимали неоднозначно. Он рассказывал, что может видеть святых, а его кисть пишет самостоятельно. Деньги у него не задерживались, а его компаньон некоторое время выдавал ему на проживание небольшую сумму.
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Параллельно Пиросмани много рисует, краски изготавливает сам, а холстом ему служит обычная клеенка из кафе. Обычно они были белого или черного цвета — в некоторых местах живописец специально оставлял непрокрашенные фрагменты.
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Константин Паустовский так описывает впечатления от творений Нико Пиросмани: «Я навсегда запомнил его клеенку „Князь“, где бледный старик в черной черкеске стоит с рогом в руках на скудной земле. Позади него виден доведенный почти до топографической схемы горный Кавказ. Черкеска князя как раз и была непрописанным куском клеенки глубокого черного цвета, особенно резкого в рассветном тусклом освещении. Я никак не мог понять, какими красками было передано это освещение».
«Рыбак в красной рубашке», начало XX века.
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Еще одна отличительная черта картин художника — черный фон. Чтобы на портретах не было сильного контраста между ним и оттенком лица, он добавлял в пигмент немного белой краски.
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Обычно Пиросмани писал свои полотна на одном дыхании и не дорабатывал их впоследствии. Например, портрет Ильи Зданевича он создал по фотографии всего за 3 дня.
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Живопись Нико Пиросмани — это про грузинские праздники, застолья, лавочников, тифлисцев и жителей грузинских сел. А если на них появлялись животные, то обязательно с человеческими глазами. Художник Ладо Гудиашвили говорил, что у них глаза самого Нико. Почти все картины написаны яркими красками.
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Самая известная картина грузинского примитивиста — «Актриса Маргарита». За ней скрывается сильное чувство и трагичная история любви.
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В начале XX века в Тифлисе гастролировал театр миниатюр, вместе с которым приехала актриса Маргарита де Севр. Она также пела в местных кафешантанах, там-то на нее и обратил внимание Пиросмани. Он был околдован девушкой с первого взгляда.
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В тот вечер он не познакомился с ней, но художник знал, где живет артистка. По легенде, в один прекрасный день площадь перед гостиницей заполнили повозки с цветами. Розы, акации, пионы, лилии, маки, сирень и другие цветы заполнили все пространство. Она увидела под балконом цветы, но сначала не придала этому значения, ведь актрисе не привыкать к вниманию поклонников.
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Когда она узнала, от кого это море цветов, Маргарита тут же выбежала к художнику и поцеловала его в губы. Это была их единственная встреча, совсем скоро гастроли театра миниатюр закончились, и де Севр покинула Тифлис. Другая версия утверждает, что девушка уехала с богатым кавалером.
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Позже Нико нарисовал свою любимую в белом платье с букетом цветов, за ней — два срубленных дерева. Возможно, это символ их неслучившегося романа. А еще через несколько десятилетий эту красивую и грустную историю облекли в музыкальную форму Раймонд Паулс, Андрей Вознесенский и Алла Пугачева.
«Актриса Маргарита».
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Пиросмани был странствующим мастером, писал картины за бесценок, но ничего другого делать не умел и, вероятно, не хотел. Но ему все же было суждено получить кусочек славы. В 1913 году его работы появились на выставке художников-футуристов «Мишень». Их привез поэт Илья Зданевич.
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Еще через 3 года поэт организовал однодневную выставку полотен Нико. Тогда его творчество привлекло внимание и вызвало ожесточенные споры. Кто-то восторгался необычной манерой письма, а другие считали картины странными.
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Как бы там ни было, Пиросмани пригласили в Художественное общество, ему дали 10 рублей. Но творец не любил подачек, поэтому купил на эти деньги краски и написал для Художественного общества картину «Свадьба в Грузии былых времен».
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В то время художественное сообщество разделилось на тех, кто принимал примитивизм, и тех, кто был его противником. Последние напечатали в газете карикатуру на бедного Нико, что сильно задело его. В порыве отчаяния он уничтожил свои картины и больше ничего не писал.
«Свадьба в Грузии былых времен».
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В 1918 году Нико Пиросмани скончался. Он был нищим, точное место захоронения неизвестно по сей день. По одной из версий, его похоронили в могиле для бедных.
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Наивное искусство Пиросмани оценили по достоинству лишь спустя годы. Его творчество оценил, в частности, сам Пабло Пикассо. Сегодня его работы выставлены в музеях, в том числе в Третьяковской галерее. Репродукции картин часто встречаются в грузинских ресторанах и других заведениях.
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В 1968 году полотна кисти Пиросмани выставляли в Лувре. Тогда напротив картины «Актриса Маргарита» остановилась пожилая женщина. Она долго-долго смотрела на нее, а потом заплакала. Это была Маргарита де Севр собственной персоной.
«Рыбак среди скал».
А что вы думаете о творчестве Нико Пиросмани? Что в его картинах вам нравится больше всего?