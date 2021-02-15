Кем был бедный художник из песни «Миллион алых роз», который сегодня выставляется по всему миру

В тот вечер он не познакомился с ней, но художник знал, где живет артистка. По легенде, в один прекрасный день площадь перед гостиницей заполнили повозки с цветами. Розы, акации, пионы, лилии, маки, сирень и другие цветы заполнили все пространство. Она увидела под балконом цветы, но сначала не придала этому значения, ведь актрисе не привыкать к вниманию поклонников.

Когда она узнала, от кого это море цветов, Маргарита тут же выбежала к художнику и поцеловала его в губы. Это была их единственная встреча, совсем скоро гастроли театра миниатюр закончились, и де Севр покинула Тифлис. Другая версия утверждает, что девушка уехала с богатым кавалером.