Как с юмором отвечать на бестактные вопросы и ставить в тупик не себя, а собеседника

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Каждому из нас хоть раз задавали такие вопросы, что хоть стой, хоть падай. Подобных неловких моментов едва ли получится избежать, поэтому лучше ничего не принимать на свой счет (кроме денег, конечно), а вооружиться самообладанием и остроумием. Ведь порой правильно подобранное слово бьет не хуже кулака, а ведь мы с вами все интеллигентные люди.

AdMe.ru уверен: вообще ко всему в этой жизни стоит относиться с юмором и уж тем более к нападкам людей, пытающихся смутить и поставить вас в неловкое положение.

Люди всегда будут следить не только за своей, но и за вашей внешностью. Главное — знать себе цену

Ответить вопросом на надоевший вопрос — отличный способ для сохранения времени и сил

Есть люди, которых хлебом не корми — дай узнать размер чужого кошелька. Не теряйтесь!

И очень часто нападение — лучшая защита

Некоторые вопросы просто сносят все рамки тактичности, поэтому удивляйте непредсказуемостью

Если в вас пытаются найти несуществующие недостатки, обороняйтесь юмором

А тем, кто склонен мыслить стереотипно, делайте профилактический укол остроумия

Всем, кто спешит высказать свое «экспертное» мнение по поводу всего на свете, дайте жизненный совет

А тем, кого не спрашивали, подготовьте убойный ответ

Если чужие носы так и лезут в ваши личные дела, не поддавайтесь на провокации — просто давите интеллектом

А некоторых сразу уложить на лопатки, применив в «бою» лишь свое красноречие

А какие вопросы в свой адрес раздражают вас больше всего?