Как бы выглядели 16 человек из прошлого, если бы они делали карьеру в наши дни
Сегодня мы можем только догадываться о том, как в реальной жизни выглядели некоторые известные люди прошлого. Но графический дизайнер и любитель истории Бекка Саладин решила пойти чуть дальше: она пофантазировала, каким бы был внешний вид исторических личностей, если бы они жили в наше время.
Мы в AdMe.ru c удовольствием отобрали 16 ярких работ Бекки и теперь не можем решить, какое время этим персонам идет больше: далекое прошлое или нынешний век.
Леонардо да Винчи
Аристотель
Екатерина Медичи
Ричард III
Елизавета Батори
Сулейман Великолепный
Генрих VIII
Екатерина Говард (жена Генриха VIII)
Людвиг ван Бетховен
Екатерина Арагонская
Юлий Цезарь
Мария Болейн (сестра Анны Болейн)
Кир II Великий
Вольфганг Амадей Моцарт
Мария-Антуанетта
Джейн Остин
Чей осовремененный образ вам пришелся по душе больше остальных?
Фото на превью royalty_now_ / Instagram