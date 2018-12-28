История о том, как выглядит тайная жизнь главного героя Нового года

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Неважно, как вы называете дедушку, который приносит подарки в новогоднюю ночь: Дед Мороз, Санта-Клаус, Товлис Бабуа, Дзмер Папи или Йоулупукки, но вы точно думаете, что у него всего 1 рабочий день в году. Мы угадали? Спешим вас разочаровать: дедули трудятся весь год напролет. Да, у них есть время и на уютный семейный отдых, и на шумные корпоративные вечеринки, но в целом они такие же работяги, как и мы с вами.

Редакция AdMe.ru пришла к выводу, что о буднях самого главного новогоднего персонажа известно возмутительно мало, и решила исправить эту досадную несправедливость, проиллюстрировав самые яркие моменты его жизни.

Год у него начинается, как у всех, с января. Подарки розданы, праздничная суматоха позади

В феврале проходит международный саммит по обмену опытом

В это время дедушки отдыхают по полной и ни в чем себе не отказывают

А потом каждую весну повторяется одно и то же

Поэтому приходится брать себя в руки...

...чтобы влезть в рабочий костюм

Когда все отдыхают, у Деда Мороза уже начинаются приготовления к грядущему празднику

Потому что каждый ребенок планеты должен получить именно то, о чем попросил

И все-таки неловкие моменты могут случиться с каждым

Но это сущие пустяки. Ведь этот герой найдет выход из любой ситуации

Даже тогда, когда это кажется невозможным

Ведь 31 декабря — это главный день в году. День, когда даже обычный человек может подарить кому-то чудо

А вы когда-нибудь выступали в роли волшебника и дарили кому-то чудо в этот день?