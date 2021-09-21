Иллюстраторы AdMe нарисовали себя в разных стилях и киновселенных. Посмотрите, кто создает ваши любимые комиксы
Работа кипит день и ночь. Авторы пишут тексты, редакторы их вычитывают, а иллюстраторы снабжают статьи сочными комиксами. Причем наши талантливые художники рисуют не только в рамках рабочих задач, но и проводят увлекательные челленджи. Например, недавно они изображали самих себя в разных стилях в антуражах культовых кинофильмов.
Мы в AdMe.ru пришли к выводу, что автопортреты наших иллюстраторов слишком круты, чтобы скрывать их от мира. Потому решили, что настало время познакомить читателей с теми, кто творит красоту для любимых статей.
Юлия (вселенная: «Гарри Поттер», стиль: Disney)
Екатерина (вселенная: «Властелин колец», стиль: Тим Бертон)
Елизавета (вселенная: «Звездные войны», стиль: «Гравити Фолз»)
Валерия (вселенная: «Назад в будущее», стиль: комиксы Marvel)
Анастасия (вселенная: «Терминатор», стиль: собственный)
Дарья (вселенная: «Криминальное чтиво», стиль: студия Ghibli)
Любовь (вселенная: «Назад в будущее», стиль: комиксы Marvel)
Олег (вселенная: «Криминальное чтиво», стиль: студия Ghibli)
Энджи (вселенная: «Гарри Поттер», стиль: Disney)
Хуан Мануэль (вселенная: «Шрек», стиль: сasual art)
Риккардо (вселенная: «Один дома», стиль: Уго Пратт)
Дэниел Дэвид (вселенная: «Титаник», стиль: Иегуда Девир)
Леонид (вселенная: «Гарри Поттер», стиль: Disney)
Ейсон (вселенная: «Алиса в Зазеркалье», стиль: «По ту сторону изгороди»)
Екатерина (вселенная: «Гарри Поттер», стиль: Disney)
Густаво (вселенная: «Титаник», стиль: Иегуда Девир)
Евдокия (вселенная: «Гарри Поттер», стиль: Disney)
Маргарита (вселенная: «Звездные войны», стиль: «Гравити Фолз»)
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