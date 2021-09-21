Иллюстраторы AdMe нарисовали себя в разных стилях и киновселенных. Посмотрите, кто создает ваши любимые комиксы

Работа кипит день и ночь. Авторы пишут тексты, редакторы их вычитывают, а иллюстраторы снабжают статьи сочными комиксами. Причем наши талантливые художники рисуют не только в рамках рабочих задач, но и проводят увлекательные челленджи. Например, недавно они изображали самих себя в разных стилях в антуражах культовых кинофильмов.

Мы в AdMe.ru пришли к выводу, что автопортреты наших иллюстраторов слишком круты, чтобы скрывать их от мира. Потому решили, что настало время познакомить читателей с теми, кто творит красоту для любимых статей.

Юлия (вселенная: «Гарри Поттер», стиль: Disney)

Екатерина (вселенная: «Властелин колец», стиль: Тим Бертон)

Елизавета (вселенная: «Звездные войны», стиль: «Гравити Фолз»)

Валерия (вселенная: «Назад в будущее», стиль: комиксы Marvel)

Анастасия (вселенная: «Терминатор», стиль: собственный)

Дарья (вселенная: «Криминальное чтиво», стиль: студия Ghibli)

Любовь (вселенная: «Назад в будущее», стиль: комиксы Marvel)

Олег (вселенная: «Криминальное чтиво», стиль: студия Ghibli)

Энджи (вселенная: «Гарри Поттер», стиль: Disney)

Хуан Мануэль (вселенная: «Шрек», стиль: сasual art)

Риккардо (вселенная: «Один дома», стиль: Уго Пратт)

Дэниел Дэвид (вселенная: «Титаник», стиль: Иегуда Девир)

Леонид (вселенная: «Гарри Поттер», стиль: Disney)

Ейсон (вселенная: «Алиса в Зазеркалье», стиль: «По ту сторону изгороди»)

Екатерина (вселенная: «Гарри Поттер», стиль: Disney)

Густаво (вселенная: «Титаник», стиль: Иегуда Девир)

Евдокия (вселенная: «Гарри Поттер», стиль: Disney)

Маргарита (вселенная: «Звездные войны», стиль: «Гравити Фолз»)