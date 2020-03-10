Художник создает скульптуры из переработанных столовых приборов, и это больше, чем просто искусство
Творчество - лучший способ самовыражения, ведь его формы бесконечно разнообразны. Мэтт Уилсон (Matt Wilson) - живое тому доказательство. Умение создавать изящные скульптуры из столовых приборов не причислишь к рядовым талантам. Airtight Artwork - проект, наглядно демонстрирующий, в какую красоту могут превратиться обычная ложка и вилка.
AdMe.ru захотелось поделиться с вами творениями Мэтта. Мы искренне считаем, что подобное творчество заслуживает широкого признания.
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Какую из этих скульптур вы бы хотели видеть у себя дома? Давайте сравним наши вкусы в комментариях.
Фото на превью airtightartwork / instagram, airtightartwork / instagram