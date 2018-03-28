Художник рисует настоящее лицо нашего мира. Сначала его карикатуры кажутся веселыми, но потом становится страшно
Михал Дзикан (Michal Dziekan) — польский иллюстратор с узнаваемой манерой рисования. Если не приглядываться, то его работы можно легко спутать с одним из мультфильмов Nickelodeon — настолько у них красочный анимационный стиль. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что карикатуры Дзикана отнюдь не детские, а наполнены черным юмором и жестокой правдой о современном мире.
AdMe.ru предлагает познакомиться с творчеством польского художника и оценить его динамичные и злободневные работы.
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Какая карикатура понравилась вам больше всего? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью Michał Dziekan / flickr