Художник рисует настоящее лицо нашего мира. Сначала его карикатуры кажутся веселыми, но потом становится страшно

Михал Дзикан (Michal Dziekan) — польский иллюстратор с узнаваемой манерой рисования. Если не приглядываться, то его работы можно легко спутать с одним из мультфильмов Nickelodeon — настолько у них красочный анимационный стиль. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что карикатуры Дзикана отнюдь не детские, а наполнены черным юмором и жестокой правдой о современном мире.

AdMe.ru предлагает познакомиться с творчеством польского художника и оценить его динамичные и злободневные работы.

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Какая карикатура понравилась вам больше всего? Расскажите нам в комментариях.

Фото на превью Michał Dziekan / flickr

9 На склад!
3 Комментарии
  • 28 марта 2018
  • 3
  • 4198

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