Художник прославился настолько криворукими портретами, что на них определенно стоит взглянуть
От кривоватых работ австралийского художника Ballpoint Papi с ужасом открестится любая академия художеств, а вот интернет-пользователям они нравятся: на инстаграм «Пикассо из твиттера» (так называет себя австралиец) подписано 155 тыс. человек. Рисует художник в основном портреты знаменитостей, но за $ 50 заказать у него собственное изображение может любой желающий. Его работы сопровождают описания вроде такого: «Это величайшее произведение из всех, которые я когда-либо создавал. Кроме того, я вынужден был смотаться в Гватемалу и купить там редкие чернила пачинко, чтобы точнее передать все детали рисунка, работа над которым заняла у меня 2 года».
AdMe.ru делится самыми смешными рисунками художника-тролля.
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А вы бы заказали свой портрет у Ballpoint Papi?