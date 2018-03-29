Художник прославился настолько криворукими портретами, что на них определенно стоит взглянуть

От кривоватых работ австралийского художника Ballpoint Papi с ужасом открестится любая академия художеств, а вот интернет-пользователям они нравятся: на инстаграм «Пикассо из твиттера» (так называет себя австралиец) подписано 155 тыс. человек. Рисует художник в основном портреты знаменитостей, но за $ 50 заказать у него собственное изображение может любой желающий. Его работы сопровождают описания вроде такого: «Это величайшее произведение из всех, которые я когда-либо создавал. Кроме того, я вынужден был смотаться в Гватемалу и купить там редкие чернила пачинко, чтобы точнее передать все детали рисунка, работа над которым заняла у меня 2 года».

AdMe.ru делится самыми смешными рисунками художника-тролля.

Эмбер Роуз

The Weeknd

Вупи Голдберг

Дрейк

Джейден Смит

Эминем

Джастин Бибер

Кайли Дженнер

Ферги

Канье Уэст

Ариана Гранде

Крис Браун

Снуп Догг

Лонзо Болл

А вы бы заказали свой портрет у Ballpoint Papi?

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