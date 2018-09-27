Художница рисует повседневную жизнь без прикрас, и такая честность цепляет

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Художница из России Дарья Ильичева рисует искренние комиксы об отношениях, любимой работе и коте. Девушка ежедневно переносит на бумагу свои мысли, из которых строит миры, понятные многим из нас. В этом ей помогают тонкий сарказм, самоирония и удивительная наблюдательность.

Рассматривая комиксы Дарьи, мы в AdMe.ru не могли не улыбнуться и не сказать: «Да, это же про меня!»

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4. О разных типах давления

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10. То чувство, когда тебя часто трогают во время разговора

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