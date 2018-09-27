Художница рисует повседневную жизнь без прикрас, и такая честность цепляет
Художница из России Дарья Ильичева рисует искренние комиксы об отношениях, любимой работе и коте. Девушка ежедневно переносит на бумагу свои мысли, из которых строит миры, понятные многим из нас. В этом ей помогают тонкий сарказм, самоирония и удивительная наблюдательность.
Рассматривая комиксы Дарьи, мы в AdMe.ru не могли не улыбнуться и не сказать: «Да, это же про меня!»
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4. О разных типах давления
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10. То чувство, когда тебя часто трогают во время разговора
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А в каких из этих 16 комиксах вы узнали себя или, быть может, своего знакомого? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью darilic_comics / vk.com