Художница показала, как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы их рисовали сейчас

Компания Disney подарила миру множество женских персонажей, и одними из самых популярных среди них оказались принцессы. Первой диснеевской принцессой стала Белоснежка: мультфильм о ней вышел 81 год назад — в 1937 году.

Изабель Стауб (Isabelle Staub) — художница из Пенсильвании, которая так перерисовала своих любимых героинь, что кажется, будто мультфильмы о них вышли на широкий экран совсем недавно. Они не только выглядят по-современному, но и радуют глаз яркими цветами и четкими линиями.

Нам в AdMe.ru пришлись по душе эти красочные арты, и мы спешим показать их вам.

1. Аврора, «Спящая красавица» (1959)

2. Покахонтас, «Покахонтас» (1995)

3. Кида, «Атлантида: Затерянный мир» (2001)

4. Ариэль, «Русалочка» (1989)

5. Золушка, «Золушка» (1950)

6. Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама» (1996)

7. Жасмин, «Аладдин» (1992)

8. Анастасия, «Анастасия» (1997)

9. Мег, «Геркулес» (1997)

10. Мулан, «Мулан» (1998)

11. Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов» (1937)

12. Белль, «Красавица и Чудовище» (1991)

Фото на превью isabelle_staub

17 На склад!
9 Комментарии
  • 24 января 2018
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