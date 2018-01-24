Художница показала, как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы их рисовали сейчас

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Компания Disney подарила миру множество женских персонажей, и одними из самых популярных среди них оказались принцессы. Первой диснеевской принцессой стала Белоснежка: мультфильм о ней вышел 81 год назад — в 1937 году.

Изабель Стауб (Isabelle Staub) — художница из Пенсильвании, которая так перерисовала своих любимых героинь, что кажется, будто мультфильмы о них вышли на широкий экран совсем недавно. Они не только выглядят по-современному, но и радуют глаз яркими цветами и четкими линиями.

Нам в AdMe.ru пришлись по душе эти красочные арты, и мы спешим показать их вам.