Художница показала, как выглядели бы диснеевские принцессы, если бы их рисовали сейчас
Компания Disney подарила миру множество женских персонажей, и одними из самых популярных среди них оказались принцессы. Первой диснеевской принцессой стала Белоснежка: мультфильм о ней вышел 81 год назад — в 1937 году.
Изабель Стауб (Isabelle Staub) — художница из Пенсильвании, которая так перерисовала своих любимых героинь, что кажется, будто мультфильмы о них вышли на широкий экран совсем недавно. Они не только выглядят по-современному, но и радуют глаз яркими цветами и четкими линиями.
Нам в AdMe.ru пришлись по душе эти красочные арты, и мы спешим показать их вам.
1. Аврора, «Спящая красавица» (1959)
2. Покахонтас, «Покахонтас» (1995)
3. Кида, «Атлантида: Затерянный мир» (2001)
4. Ариэль, «Русалочка» (1989)
5. Золушка, «Золушка» (1950)
6. Эсмеральда, «Горбун из Нотр-Дама» (1996)
7. Жасмин, «Аладдин» (1992)
8. Анастасия, «Анастасия» (1997)
9. Мег, «Геркулес» (1997)
10. Мулан, «Мулан» (1998)
11. Белоснежка, «Белоснежка и семь гномов» (1937)
12. Белль, «Красавица и Чудовище» (1991)
Фото на превью isabelle_staub