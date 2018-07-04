Как художница из Венгрии создает шедевры, увидеть которые можно только при определенных условиях
Боги Фабиан — венгерская художница, увидеть работы которой можно только при определенных обстоятельствах, а именно — выключив свет. Используя люминесцентную краску, Боги создает действительно сказочную атмосферу. И в нашей статье мы хотим показать вам ее уникальные картины, которые, кстати, не ограничиваются всего лишь холстом.
AdMe.ru очарован этой необычной «магией» и спешит подарить и вам капельку волшебства.
Вот такая разница между днем и ночью
«День». «Ночь».
В темноте оживает космос
«День». «Ночь».
Если присмотреться, кажется, можно разглядеть Млечный Путь
Деревья не так просты, как кажутся на первый взгляд
И не только деревья
Сердце тоже может сиять
И у картин есть скрытая жизнь
Вот так создается вселенная
Яркими красками
И кисточкой
Космическая красота
А вы бы хотели себе такую комнату? Чтобы днем на стенах был один рисунок, а ночью — совсем другой?
Фото на превью bogifabian