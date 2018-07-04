Как художница из Венгрии создает шедевры, увидеть которые можно только при определенных условиях

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Боги Фабиан — венгерская художница, увидеть работы которой можно только при определенных обстоятельствах, а именно — выключив свет. Используя люминесцентную краску, Боги создает действительно сказочную атмосферу. И в нашей статье мы хотим показать вам ее уникальные картины, которые, кстати, не ограничиваются всего лишь холстом.

AdMe.ru очарован этой необычной «магией» и спешит подарить и вам капельку волшебства.

Вот такая разница между днем и ночью

«День». «Ночь».

В темноте оживает космос

«День». «Ночь».

Если присмотреться, кажется, можно разглядеть Млечный Путь

Деревья не так просты, как кажутся на первый взгляд

И не только деревья

Сердце тоже может сиять

И у картин есть скрытая жизнь

Вот так создается вселенная

Яркими красками

И кисточкой

Космическая красота

А вы бы хотели себе такую комнату? Чтобы днем на стенах был один рисунок, а ночью — совсем другой?