Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

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Альфия Сулейманова — молодая художница из Сургута, которая создает забавные и жизненные комиксы. Она известна под псевдонимом Альфа (Aaalfaaa). Каждая новая зарисовка девушки собирает в сети тысячи комментариев с благодарностями и похвалой, ведь они дарят хорошее настроение и в них легко узнать себя.

Мы в AdMe.ru обожаем яркие комиксы, в которых каждая история из жизни приправлена юмором и самоиронией, поэтому спешим поделиться ими с вами.

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