Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

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Альфия Сулейманова — молодая художница из Сургута, которая создает забавные и жизненные комиксы. Она известна под псевдонимом Альфа (Aaalfaaa). Каждая новая зарисовка девушки собирает в сети тысячи комментариев с благодарностями и похвалой, ведь они дарят хорошее настроение и в них легко узнать себя.

Мы в AdMe.ru обожаем яркие комиксы, в которых каждая история из жизни приправлена юмором и самоиронией, поэтому спешим поделиться ими с вами.

1.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

2.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

3.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

4.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

5.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

6.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

7.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

8.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

9.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

10.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

11.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

12.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

13.

© Aaalfaaa / vk  

Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд

В каком комиксе вы узнали себя и над каким посмеялись от души?

76
3
9
995

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