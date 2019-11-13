Художница рисует случаи из своей жизни, которые цепляют своей искренностью с первых секунд
Альфия Сулейманова — молодая художница из Сургута, которая создает забавные и жизненные комиксы. Она известна под псевдонимом Альфа (Aaalfaaa). Каждая новая зарисовка девушки собирает в сети тысячи комментариев с благодарностями и похвалой, ведь они дарят хорошее настроение и в них легко узнать себя.
Мы в AdMe.ru обожаем яркие комиксы, в которых каждая история из жизни приправлена юмором и самоиронией, поэтому спешим поделиться ими с вами.
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В каком комиксе вы узнали себя и над каким посмеялись от души?