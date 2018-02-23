Ганский художник рисует отношения так, что в них легко узнает себя каждая пара

Многие художники рисуют любовь, которая напоминает сюжеты мультфильмов Диснея. Ганский художник Poka Arts — не один из них. Его выбор — максимально честные и даже порой дерзкие иллюстрации. Каждая из его работ словно предупреждает: «Если вы влюбитесь, то придется ох как настрадаться, но вы не променяете эту жизнь ни на какую другую».

Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку иллюстраций Poka Arts. Не удивимся, если каждая пара найдет здесь свой портрет.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Я выгляжу толстой в этих джинсах?

9.

10.

11.

12.

13.

— Мы опаздываем!

— Минуточку.

14.

15.

Узнали в иллюстрациях Poka Arts себя и свою вторую половинку? Расскажите нам в комментариях.

Фото на превью pokagh / instagram, pokagh / instagram

25 На склад!
10 Комментарии

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!