Ганский художник рисует отношения так, что в них легко узнает себя каждая пара
Многие художники рисуют любовь, которая напоминает сюжеты мультфильмов Диснея. Ганский художник Poka Arts — не один из них. Его выбор — максимально честные и даже порой дерзкие иллюстрации. Каждая из его работ словно предупреждает: «Если вы влюбитесь, то придется ох как настрадаться, но вы не променяете эту жизнь ни на какую другую».
Мы в AdMe.ru сделали для вас подборку иллюстраций Poka Arts. Не удивимся, если каждая пара найдет здесь свой портрет.
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Я выгляжу толстой в этих джинсах?
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— Мы опаздываем!
— Минуточку.
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Узнали в иллюстрациях Poka Arts себя и свою вторую половинку? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью pokagh / instagram, pokagh / instagram