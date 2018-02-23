Ганский художник рисует отношения так, что в них легко узнает себя каждая пара

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Многие художники рисуют любовь, которая напоминает сюжеты мультфильмов Диснея. Ганский художник Poka Arts — не один из них. Его выбор — максимально честные и даже порой дерзкие иллюстрации. Каждая из его работ словно предупреждает: «Если вы влюбитесь, то придется ох как настрадаться, но вы не променяете эту жизнь ни на какую другую».