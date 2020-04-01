Если вы угадаете хотя бы 10 из 30 картин самого именитого музея мира, то вы — образованный человек

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Если вы когда-нибудь гуглили музей с самой богатой коллекцией актуального искусства, то вы знаете, что это Музей современного искусства в Нью-Йорке (MoMA — Museum of Modern Art). Он хранит тысячи работ: от первых импрессионистов до наших современников. Именно по его коллекции можно проводить экзамен на художественную образованность человека.