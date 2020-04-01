Если вы угадаете хотя бы 10 из 30 картин самого именитого музея мира, то вы — образованный человек
Если вы когда-нибудь гуглили музей с самой богатой коллекцией актуального искусства, то вы знаете, что это Музей современного искусства в Нью-Йорке (MoMA — Museum of Modern Art). Он хранит тысячи работ: от первых импрессионистов до наших современников. Именно по его коллекции можно проводить экзамен на художественную образованность человека.
AdMe.ru составил цифровую выставку из 30 культовых работ, размещенных в МоМА. Если вы узнали хотя бы 10 из них — мы вас поздравляем, с вами можно вести диалоги об искусстве. Если нет — сохраняйте пост! Ответы внизу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ответы
- «Звездная ночь», Винсент Ван Гог
- «Банки с супом Кэмпбелл», Энди Уорхол
- «Спящая цыганка», Анри Руссо
- «Урок фортепиано», Анри Матисс
- «Буги-Вуги на Бродвее», Пит Мондриан
- «Постоянство памяти», Сальвадор Дали
- «Кувшинки», Клод Моне
- «Тонущая девушка», Рой Лихтенштейн
- «Белое на белом», Казимир Малевич
- «Авиньонские девицы», Пабло Пикассо
- «Влюбленные», Рене Магритт
- «Мир Кристины», Эндрю Уайет
- «Я и деревня», Марк Шагал
- «Один: номер 31», Джексон Поллок
- «Автопортрет с обрезанными волосами», Фрида Кало
- «Девушка перед зеркалом», Пабло Пикассо
- «Фальшивое зеркало», Рене Магритт
- «Дом у железной дороги», Эдвард Хоппер
- «Проун 19D», Лазарь Лисицкий
- «Золотая Мэрилин Монро», Энди Уорхол
- «Девушка с мандолиной», Пабло Пикассо
- «Ночные окна», Эдвард Хоппер
- «Охотник», Жоан Миро
- «Опус 217. Портрет Феликса Фенеона на эмалевом фоне, ритмизованном размерами и углами, тонами и красками», Поль Синьяк
- «Мона Лиза в 12 лет», Фернандо Ботеро
- «Девушка с мячом», Рой Лихтенштейн
- «Красная студия», Анри Матисс
- «Крестьянский лидер Эмилиано», Диего Ривера
- «Сидящая женщина», Пабло Пикассо
- «Оливковые деревья», Винсент Ван Гог
Каков итог: сколько вы угадали?
Фото на превью moma