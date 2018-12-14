Честный гид по породам собак от первого лица

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Мы в AdMe.ru обожаем собак и готовы говорить о них бесконечно. Каждый пес индивидуален — помимо окраса и размера, у любой из множества пород есть свои особенности. Кто-то невероятно активный, а кто-то, наоборот, предпочитает проводить время на диване и выпрашивать вкусняшки.