Честный гид по породам собак от первого лица
Мы в AdMe.ru обожаем собак и готовы говорить о них бесконечно. Каждый пес индивидуален — помимо окраса и размера, у любой из множества пород есть свои особенности. Кто-то невероятно активный, а кто-то, наоборот, предпочитает проводить время на диване и выпрашивать вкусняшки.
AdMe.ru понаблюдал за нашими четвероногими друзьями и готов продемонстрировать вам собственный путеводитель по породам собак. Не благодарите.
Хаски
Немецкая овчарка
Йоркширский терьер
Мопс
Ротвейлер
Бультерьер
Боксер
Джек-рассел
Пекинес
Чихуахуа
Питбуль
Померанский шпиц
Спаниель
Такса
Сенбернар
Вельш-корги
Пудель
Бернский зенненхунд
Английский бульдог
Бишон фризе
Лабрадор
А у вас есть собака? Представителей какой породы вы хотели бы увидеть в нашей подборке?
Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru