Честный гид по породам собак от первого лица

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Мы в AdMe.ru обожаем собак и готовы говорить о них бесконечно. Каждый пес индивидуален — помимо окраса и размера, у любой из множества пород есть свои особенности. Кто-то невероятно активный, а кто-то, наоборот, предпочитает проводить время на диване и выпрашивать вкусняшки.

AdMe.ru понаблюдал за нашими четвероногими друзьями и готов продемонстрировать вам собственный путеводитель по породам собак. Не благодарите.

Хаски

Немецкая овчарка

Йоркширский терьер

Мопс

Ротвейлер

Бультерьер

Боксер

Джек-рассел

Пекинес

Чихуахуа

Питбуль

Померанский шпиц

Спаниель

Такса

Сенбернар

Вельш-корги

Пудель

Бернский зенненхунд

Английский бульдог

Бишон фризе

Лабрадор

А у вас есть собака? Представителей какой породы вы хотели бы увидеть в нашей подборке?

Иллюстратор Inna Grevtseva специально для AdMe.ru

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