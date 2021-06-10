Бразилец нарисовал трогательные комиксы о том, как меняется наша жизнь, когда в ней появляются хвостатые друзья
Адемар Виейра (Ademar Vieira) — иллюстратор, журналист и сценарист из Бразилии. В своем инстаграме он публикует акварельные комиксы, которые без единого слова раскрывают разнообразные жизненные ситуации. Одна из самых популярных серий работ этого художника — это история о том, как в доме молодого парня сначала появляется пес, а потом кот. Животные делают жизнь героя ярче и радостнее.
Мы в AdMe.ru, разглядывая комиксы Адемара, вспомнили и свое знакомство с нашими домашними любимцами.
«Каждый раз, когда мы делаем выбор, жизнь меняется», — пишет художник
Взять ответственность за жизнь животного — важное решение
Питомец может сделать вашу жизнь веселее
Рядом всегда будет друг
Это по-настоящему ценно
Но бывают и моменты, когда о своем решении приходится пожалеть
Ведь никто не идеален
Тогда важно напоминать себе, что с появлением питомца жизнь изменилась в лучшую сторону
Вспоминать о том, как вам повезло
Бывает, что, как только вы привыкнете к своему питомцу, заходит речь о втором
Сначала вы не уверены, что в доме нужен еще один хвостатый
Но потом понимаете, что это судьба
Малышу нужно освоиться в новом доме
Подружиться со всеми
Показать себя
Найти самое уютное местечко
Почувствовать себя дома
«Иногда мы решаем приютить животное, чтобы сделать доброе дело. Но в итоге наши котики и песики делают добро для нас», — пишет Адемар Виейра
Как же все-таки хорошо, что мы есть друг у друга
Как в вашем доме появились домашние питомцы? Уверены, у вас припасена интересная история.
Фото на превью ademar__vieira / Instagram
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