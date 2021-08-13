9 слишком взрослых деталей из популярных детских сказок, от которых по спине пробегает холодок

Говорят, что в детских сказках зашифровано много всяких смыслов и деталей. И даже представить сложно, что это так, пока не начнешь разбираться. И видишь, насколько тут взрослый подтекст, а мы этого не замечаем и читаем своим детям. Сначала на лоб лезет одна бровь, потом другая, дальше брови заканчиваются, но начинает падать челюсть. А интерпретация сказочных сюжетов от психологов — особая песня: некоторые вещи сходу кажутся абсурдными, а потом задумываешься: «Да они же правы».

Мы в AdMe.ru предлагаем вам погрузиться в исследование волшебной темы. А в бонусе у нас — немного озорства.

«Русалочка»: злая родня

В сказке Андерсена у морской ведьмы, которая дала русалочке зелье, нет имени. И в целом она специально не вредит героине. А у Disney акценты в сказке смещены. Здесь Урсула — явная злодейка, которая одурманила принца в образе Ванессы. А по силе и могуществу Урсула уступает лишь королю Тритону и вообще-то задумывалась его родной сестрой. Так что осознайте это: жениха у Ариэль хотела увести родная тетя.

Справа — раковина в традиции тибетского буддизма, декорированная золотом. Китай.

Любопытная деталь: Урсула носит большой золотой кулон в виде раковины. Это магический артефакт, который ей вручил Посейдон — ее отец. А в индуизме и буддизме есть шанкха — ритуальный предмет в виде раковины. Шанкху делают из ракушки вида турбинелла пириум, и украшение Урсулы тоже очень на нее похоже.

В целом раковина во многих культурах является символом женской сути, того, что дает жизнь. Логично, что могущественная Урсула, хоть и будучи злодейкой, носит раковину.

«Красная Шапочка»: зависть к женщинам

Помните ли вы, что в «Красной Шапочке» волк надевает одежду бабушки? В детстве это можно было объяснить себе тем, что он маскировался под старшую родственницу, чтобы обмануть Шапочку. Но есть теория, что волк втайне завидует женщинам, их возможности выносить дитя. Не зря же он глотает двоих существ и ходит с надутым животом. А потом еще брюхо волка набивают камнями: мол, камни — символ стерильности. Это наказание — как насмешка над завистью волка к беременности.

А сторонники Фрейда так и вообще полагают, что бабушка — это на самом деле мама Красной Шапочки. Сама Красная Шапочка — вовсе не несмышленое дитя, а подросшая девица. Волк же — это желание героини избавиться от матери. В общем, налицо комплекс Электры.

«Ослиная шкура»: недобрая фея

«Ослиная шкура» не могла не попасть в эту подборку. В фильме-сказке 1982 года, который вы могли видеть в детстве, принцессу хотели выдать за богатого старика-соседа. И все это по науськиванию жадной мачехи. Вот принцесса и сбегает из дома, нарядившись в ослиную шкуру. Но в сказке-первоисточнике никакой мачехи нет, это отец хотел жениться на родной дочери. Ужас, если подумать.

А еще фея-крестная не такая уж и добренькая. В кино осла съели волки, а в сказке фея говорит принцессе попросить шкуру любимого питомца отца в качестве невыполнимого свадебного подарка. Но отец соглашается.

«Дюймовочка»: безответная любовь

Мало кто задавался вопросом о возрасте Дюймовочки. Между тем все хотят на ней жениться — то сын лягушки, то крот. Дюймовочка появилась в чашечке цветка — вероятно, она родилась весной. Зимует она у полевой мыши, а от свадьбы с кротом девочка сбегает на ласточке весной. Значит, проходит год? Но, учитывая, что прообразом Дюймовочки была Генриетта Вульф — подруга Андерсена — Дюймовочка все же является юной девушкой, а не ребенком. Генриетта была крохотного роста, некрасива и вдобавок имела горб.

Вы знали, что Дюймовочка — это сказка о безответной любви? «А ласточка сидела наверху, в своем гнездышке, и пела им [принцу и Дюймовочке], как только умела. Но самой ей было очень грустно: она крепко полюбила девочку и хотела бы век не расставаться с ней». Считается, что на самом деле это несчастная горбунья испытывала те же чувства к Андерсену, что и ласточка к Дюймовочке.

«Тростниковая шапка»: отец-абьюзер

Тут у нас еще один отец, к которому есть вопросы. Вот о чем дело: богач спрашивает 3 дочерей, как сильно те его любят. Первые 2 дали понятные ответы, а младшая была личностью креативной и сказала: «Я люблю тебя, как мясо любит соль». Тут отец решил, что дочка его не любит, разозлился и выгнал ее из дома.

Нормально ли вообще без копейки выгонять ребенка из дома? Если отец-абьюзер так вел себя с детьми, то страшно подумать, каково приходилось его слугам.

«Золушка»: испытание гордыни

Все будто слегка помешались на туфельке Золушки. Исследователи выдвигают предположения одно оригинальнее другого. К примеру, что туфелька — это символ женщины, ее эго. Эта гипотеза прекрасно объясняет, почему туфелька Золушки не подошла ни одной из ее сестер. Ведь главная героиня была скромной и мягкой, а вот ее сестрицы — наглыми, их эго раздуто, поэтому маленькая туфелька не была им впору.

Если задуматься, хрусталь легко бьется, а Золушка может не только носить хрупкие туфельки, но и танцевать в них. Это доказывает легкость ее характера.

«Царевна-лягушка»: зловещий обряд

В поисках своей жены Иван-царевич попадает к Бабе-яге. А та его кормит-поит и в баньке парит. И дело вовсе не в том, что негоже идти в бой с Кощеем грязным. Помните слова Бабы-яги? «Русским духом пахнет». Так вот, исследователи считают, что здесь парение в бане — это эхо древнего обряда, а именно ритуальное умерщвление ради того, чтобы герой проник незамеченным в царство мертвых, которым правит Кощей Бессмертный.

«Красавица и Чудовище»: маменькин сынок

Все знают, что принц был превращен в чудище злой ведьмой. Но на самом деле это сделала его мать. Во всяком случае, так считают некоторые сказкотерапевты. Мол, мать превращается в ведьму, когда не хочет, чтобы сын от нее уходил и мог жить своей жизнью. А когда сын чудовище, кому он такой, кроме мамы, нужен? В общем, это сказка о сепарации от родителей.

Бонус: «Смешарики»

Есть в «Смешариках» такой персонаж — Черный ловелас. Страшилку о нем рассказывает Крош. Вот как описана эта одиозная личность: «Стоило ему снять маску и заиграть на своей гитаре, как все женщины сходили с ума».

Нюша сначала очень пугается. А потом Ловелас ей снится и Нюша спрашивает: «А когда я вырасту, вы придете?» — «Все может быть». Конечно, дети этого момента не поймут, но, наверное, в жизни каждой женщины был роковой красавец (пусть даже любимый актер/певец), от которого она теряла голову и сходила с ума. Не так ли?