9 причесок, которые будут на пике популярности в 2020-м и украсят любую девушку

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Привычка ухаживать за волосами и менять прически досталась нам от очень далеких предков. Еще в Древней Греции женщины придумали носить челки, а на Востоке в это время экспериментировали с цветом волос, крася их известью, корицей и прочими подручными средствами. В наши дни смена прически — отличный способ стать увереннее в себе и поднять себе настроение, глядя в зеркало. И вообще, что может быть лучше, чем трогать свежеподстриженные кончики волос, выходя из парикмахерской?

Мы в AdMe.ru выяснили, какие тренды будут царить в этом году, и теперь готовы поделиться с вами списком стильных причесок и видов окрашивания на любой вкус.

1. Градиентное окрашивание

Эта техника похожа на омбре; разница лишь в том, что при градиентном окрашивании цвет плавно переходит из одного в другой. Такой способ покраски волос удобен для брюнеток: отрастающие корни будут не так заметны. Зато блондинкам легче экспериментировать с более яркими цветами.

2. Удлиненный боб

Длинный боб, или боб-каре, — это нечто среднее между длинными волосами и классическим бобом. Волосы в такой прическе опускаются ниже подбородка, но не достигают плеч. Удлиненный боб универсален: он сочетается с любой формой лица, подходит для любого типа волос. А еще такая стрижка практичная и не требует особого ухода.

3. Нарочито растрепанные волосы

Наконец-то прическа, с которой мы просыпаемся по утрам, входит в моду! Но на деле все не так просто: придется повозиться, чтобы не переступить границу между стилем и неряшливостью. Обладательницы длинных волос дополняют свою растрепанную укладку банданами, собирают локоны в гульку. Существуют и короткие прически в небрежном стиле: они, как правило, многослойные и требуют тщательной укладки.

4. Медовые пряди

Медовые оттенки были в тренде еще в прошлом году и до сих пор не вышли из моды. Пряди теплого светлого цвета помогут освежить привычный образ и даже визуально помолодеть.

5. Пастельно-розовый оттенок

Нежный розовый отлично смотрится на волосах любой длины. Такой легкий весенний цвет поднимет настроение и подчеркнет вашу романтическую натуру. Он идеально подходит для тех, кому хочется радикальной смены имиджа, но краситься в яркие цвета страшновато.

6. Очень короткие стрижки

Мода на короткие женские прически берет начало еще в 60-х годах, и теперь они на пике популярности. Это неудивительно: за короткими волосами легко ухаживать, они не нуждаются в кропотливой укладке, а выглядят зачастую более стильно, нежели длинные локоны. Короткие прически давно не воспринимаются обществом как исключительно мальчишеские: с такими стрижками можно выглядеть нежно и женственно.

7. Кудрявая челка

Часто кудрявые девушки считают, что челка им не подойдет, но это не так. Челка правильно подобранной длины и формы красиво обрамит лицо и добавит в образ изюминку. Главное — не забывать укладывать волосы, чтобы новая прическа выглядела объемно.

8. Пепельные оттенки

Серые оттенки волос давно перестали ассоциироваться с сединой: все больше молодых девушек красятся в такой цвет и выглядят при этом потрясающе. Здесь есть пространство для экспериментов: можно выбрать радикальный серый цвет или же более светлые пепельные оттенки; можно дополнить прическу синими или розовыми тонами. Такое окрашивание больше подойдет блондинкам, ведь оно требует полного осветления волос.

9. Вишнево-винный цвет

Такое окрашивание сейчас на пике популярности. Это отличная идея для тех, кто хочет необычный цвет волос, но не готов выглядеть слишком броско. Многогранный вишнево-винный цвет полнее всего раскрывается на длинных волосах, но и на коротких стрижках он смотрится отлично.