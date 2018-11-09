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Меткие комиксы художницы Вэнг Чен (Weng Chen) для многих стали прекрасным примером того, что воспитывать детей — это одновременно трудно и очень весело. Об этом девушка знает не понаслышке, ведь она сама является мамой двоих детей. Собственно, многие сюжеты для своих комиксов Вэнг Чен и черпает из своей такой нелегкой, но счастливой родительской жизни. Конечно, дети — это большое счастье, но иногда они могут причинить физическую боль своим любимым мамам и папам. В одной из последних серий своих рисунков художница показала, что многие ситуации, которые маленьким хулиганам кажутся смешными, для родителей могут быть довольно болезненными.