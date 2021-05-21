9 картин, которые сначала принесли художникам кучу проблем, а потом полюбились публике

Художники не всегда работали на компьютерах и пользовались полезными гаджетами, как это делают их современные коллеги. Еще совсем недавно мастерам приходилось делать сотни и тысячи эскизов, чтобы порадовать публику очередным своим творением. Впрочем, даже колоссальный труд не гарантировал живописцам успеха: порой карьера художника зависела лишь от одного-единственного слова маститого критика.

AdMe.ru наслышан о ярких судьбах мастеров прошлого, чьи творения однажды «вышли им боком» и принесли лишь скандалы, неприятности и даже финансовые трудности. Часто виновником таких событий становилась всего одна непонятая картина, которую в дальнейшем высоко оценили наши современники.

«Портрет мадам Икс», Джон Сингер Сарджент

Сегодня сложно представить, что полотно с изображенной на нем девушкой в строгом черном платье — одна из самых скандальных картин Франции XIX века. Небывалый ажиотаж картине придала изображенная на ней светская львица Виржини Амели Авеньо Готро, которая славилась своими внебрачными романами и легкомысленным характером. Критики осудили в картине буквально все: и ее слишком изогнутую позу, и спущенную с плеча бретельку, и даже цвет мочки уха, который показался ценителям искусства слишком розовым на фоне бледного лица. Карьера изобразившего Виржини художника быстро пошла на спад, из-за чего Джон Сарджент был вынужден эмигрировать в Великобританию.

«Сена в Шату», Пьер Огюст Ренуар

Однажды прекрасным апрельским днем знаменитый французский художник Пьер Огюст Ренуар установил мольберт на берегу реки Сены и принялся рисовать одну из своих новых картин. Сделал живописец это, как оказалось, не в самое удачное время: оказавшиеся рядом коммунары приняли Ренуара за вражеского шпиона. Это событие едва не стало для художника последним: живописца поймали и даже чуть было не утопили в реке. Спас Ренуара его друг — важный чиновник, который признал в нем художника и тем самым дал возможность появиться на свет одному из мировых шедевров.

«Лунная ночь на Днепре», Архип Куинджи

Одна из самых мистических картин XIX века своим появлением вызвала настоящий фурор среди ценителей искусства. Многие не могли поверить, что эффект «неземного свечения» вызвали обычные и вполне земные краски, которыми пользовался художник. Некоторые критики даже пытались найти в полотне встроенные лампы, которые подсвечивали бы картину изнутри. Все без толку. Так и не добившись разгадки тайны картины, современники начали обвинять Куинджи в «сделке с демоном». К счастью для художника, положение спас князь Константин Константинович Романов, который выкупил картину и не расставался с ней даже во время длительного путешествия.

«Ночной дозор», Рембрандт

Сегодня картина Рембрандта «Ночной дозор» — одно из главных достояний Нидерландов. Мало кто знает, что полотно могло принести немало невзгод своему создателю и даже стать причиной его банкротства. Карьеру Рембрандта погубило желание нарушить общепринятые правила портретной живописи и изобразить заказчиков без каких-либо прикрас. Кроме того, заказчиков полотна сильно расстроило, что они с трудом могли отыскать свои лица, зачастую наполовину спрятанные за другими персонажами. Попросту говоря, они обиделись, что их не видно.

«Больная девочка», Эдвард Мунк

Изобразив на картине воспоминания о своей сестре, знаменитый норвежский художник был уверен, что созданное им полотно получит признание публики. Но как бы не так: критики назвали работу мастера незавершенным этюдом и призвали зрителей обходить творчество Мунка стороной. Впрочем, публика любит кардинально менять свое мнение: спустя несколько десятков лет большинство критикуемых работ живописца превратились в самые дорогие произведения искусства, когда-либо проданные на открытых аукционах.

«Впечатление. Восход солнца», Клод Моне

Эта картина Клода Моне когда-то дала название одному из самых известных стилей в живописи — импрессионизму (от фр. impression — впечатление. — Прим. AdMe.ru). Однако немногие оказались в восторге от прогрессивного видения художника: критики сравнивали картину с обоями. Впрочем, самого Моне мало интересовали нелестные замечания: сцены из жизни людей его привлекали гораздо меньше, чем состояния природы.

«Ноктюрн в черном и золотом», Джеймс Уистлер

Картина, изображающая фейрверк в ночном небе над городским парком, стала одной из самых скандальных работ в карьере американского художника Джеймса Уистлера. Полотно настолько не понравилось местному критику Джону Рескину, что тот публично назвал картину Уистлера «неуважением к зрителю», а самого художника — шутом. Столь резкая критика привела к тому, что владельцы картин Уистлера начали массово избавляться от полотен живописца, а работы, выставленные на продажу, — плохо продаваться. Оскорбленный живописец погряз в судебных разбирательствах в надежде получить компенсацию, однако бесконечные дрязги только усугубили его финансовое положение и привели к банкротству мастера.

«Охотники на привале», Василий Перов

Изобразив на картине своих друзей, известный художник XIX века Василий Перов наверняка не был готов к тому, что его картина станет предметом споров и продолжительных дискуссий. Сначала поводом для обсуждений стали якобы наигранные лица персонажей полотна. Затем выяснилось, что в «Охотниках на привале» и вовсе изображена полнейшая нелепица: некоторые якобы «охотничьи» предметы, изображенные на картине, на самом деле совершенно не пригодны для охоты с собаками.

«Масленица», Борис Кустодиев

Сегодня «Масленица» Кустодиева — важный экспонат коллекции Русского музея, но еще совсем недавно картину считали малопрофессиональной и «лубочной» работой. «Масленицу» невзлюбили настолько, что, когда Петербургская академия художеств все же решила приобрести картину, несколько ее почетных членов демонстративно вышли из состава академии. Спасением для Кустодиева стал искусствовед и художник Александр Бенуа, который назло всем утверждал, что «Масленица» — лучшая работа заклейменного живописца. «Настоящий Кустодиев — это русская ярмарка, пестрядина, „глазастые“ ситцы, варварская „драка красок“, русский посад и русское село, с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями. Я утверждаю, что это его настоящая сфера, его настоящая радость».