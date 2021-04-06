9 изображений, которые кричат о том, что мир нуждается в переменах
Искусство — это зеркало общества и эпохи. И давайте признаем, что мы живем в далеко не идеальном мире. Социально-экологические конфликты, с которыми человечество сталкивается ежедневно, находят отражение в работах иллюстраторов из разных стран. Одни пытаются пролить свет на угрозы окружающей среде, в то время как другие показывают ужасающие последствия социального неравенства в повседневной жизни. Но всех этих художников объединяет одна цель — заставить людей задуматься над серьезностью задач по улучшению жизни и начать работать над поиском решений.
С помощью этой статьи AdMe.ru хочет привлечь ваше внимание к глобальным проблемам современности. Надеемся, что, объединившись, мы сможем найти из них выход.
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По вашему мнению, современные технологии сближают людей или, наоборот, отдаляют? Какие глобальные проблемы вы добавили бы в этот список и какие меры следует принять, чтобы их решить?