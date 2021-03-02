6 традиционных архитектурных стилей, которые в разных странах выглядят совершенно по-разному

Существует огромное множество архитектурных стилей. Однако каждое из последующих течений никогда не отрицало того, что было до него. При создании своих творений архитекторы всегда ориентировались на наработки предшественников и привносили что-то новое, в результате чего рождались уникальные сооружения.

Мы в AdMe.ru решили выделить 6 стилей, которые оказали огромное влияние на последующее развитие архитектуры. А в рамках каждого из них рассказали о подстилях, которые также стоит принять во внимание, рассматривая мировую архитектуру в целом.

Готика

Готический стиль зародился во Франции в середине XII века. Образцом этой архитектуры считается собор Парижской Богоматери. Одно из главных достижений данного периода связано с усовершенствованием строительной конструкции: стали применять каркасный свод, который уменьшал нагрузку на стены путем облегчения сводов. Для готического стиля характерны такие черты, как устремленность ввысь, обилие декоративных деталей (особенно в эпоху «пламенеющей готики»), стрельчатые арки. Фиолетовый считается цветом готики, красный и синий в нем (составляющие фиолетового) являются символами земного и небесного единства. Действительно, в готических витражах преобладают именно эти оттенки.

Собор Парижской Богоматери (Франция).

Условно готику можно поделить на южную (Испания, Италия, Фландрия, Западная и Южная Германия, Швейцария, Австрия, Чехия, Венгрия) и северную, или ганзейскую (Англия, Польша, Литва, Скандинавия, Северная Прибалтийская Германия — Саксония и Бранденбург). Если южноготические постройки создавались из податливых материалов, на которых с легкостью можно было сделать изящную резьбу, то североготические строились из кирпича (т. н. кирпичная готика). Из-за этого облик ганзейских построек был значительно более суровым и тяжеловесным, сооружения казались намного более скромными и менее грациозными.

Кафедральный собор Турку и костел Святой Гертруды.

Миланский и Толедский соборы.

Ренессанс

Архитектура эпохи Возрождения, или Ренессанса, зародилась в Италии в начале XV века. Для нее характерны строгая симметричность, соблюдение пропорций и декоративная отделка. Принято выделять 3 периода: Раннее Возрождение (Кватроченто). Множество построек, возведенных в этот период, относится к гражданским сооружениям. Для них характерно преобладание горизонталей , часто фасады обрабатываются рустом (грубым камнем). Центром Кватроченто стала Флоренция.

Возрождение (Кватроченто). Множество построек, возведенных в этот период, относится к гражданским сооружениям. Для них характерно , часто фасады обрабатываются рустом (грубым камнем). Центром Кватроченто стала Флоренция. Высокое Возрождение. Эта эпоха показала себя прежде всего в римских сооружениях. В них преобладают идеальные пропорции, с куполом посередине (в религиозных сооружениях). В отличие от построек Раннего Возрождения, здания Высокого Возрождения начинают украшать декоративными деталями.

Возрождение. Эта эпоха показала себя прежде всего в римских сооружениях. В них преобладают идеальные пропорции, с куполом посередине (в религиозных сооружениях). В отличие от построек Раннего Возрождения, здания Высокого Возрождения начинают украшать декоративными деталями. В период Позднего Возрождения отделка зданий становится все более изощренной, фасады часто украшаются скульптурами, а колонны, полуколонны и пилястры заполняют пространство. Эпоху Возрождения называют цветной, ведь именно в этот период началось активное использование майолики, глазурованного кирпича и терракоты.

Воспитательный дом (Флоренция), Темпьетто (Рим) и вилла Ротонда (Виченца).

К северу от Альп за пределами Италии было свое Северное Возрождение. Ренессансные здания во Франции по форме во многом напоминают итальянские сооружения, однако там очень мало религиозных построек, сделанных в этой стилистике, в основном упор делался на замки и дворцы. Испанской разновидностью ренессансной архитектуры считается платереско, главная особенность которого — обильное использование измельченных орнаментов.

Замок Шамбор и церковь Сан Пабло.

Пусть и не так явно, но архитектура Возрождения заняла свое место и в Чехии. От итальянской архитектуры они переняли лишь немногие декоративные детали, в частности активно украшали фасады сграффито. Преимущественно постройки возводились в соответствии с северными традициями. Так, например, верхние части многих домов украшены традиционными ступенчатыми фронтонами (щипцами). Немецкие архитекторы на проектирование зданий в духе Ренессанса вдохновлялись творениями своих же философов и художников. В некоторых немецких городах развился особый стиль — «Везерский ренессанс», который причудливо совместил в себе черты Северного и итальянского Возрождения. Для него также характерны ступенчатые фронтоны и обилие балконов-эркеров (это часть, выходящая из плоскости фасада, полностью или частично остекленная).

Шварценбергский дворец и Дом Ляйста.

Барокко

В середине XVI века на смену Возрождению пришел стиль барокко (в пер. с итал. — «причудливый»). В это время архитекторы впервые стали обращать внимание на то, как будет отражаться свет от их объектов, как будут падать тени. Если архитектура Ренессанса линейна, основана на геометрии и логике, то барочные творения увлекают своей живописностью (нарочито богатый декор) и динамичностью. Основные черты этого стиля — многократное повторение одних и тех же деталей (например, сдвоенные колонны), окна и двери, размером во многом превышающие человеческий рост, а также монументальный декор. Стиль зародился в Италии. По временным рамкам принято различать раннее (конец XVI — начало XVII века) и зрелое (30-е годы XVII — начало XVIII века) барокко. Если сначала мастера осторожничают с декором, то позднее предлагают его в избытке. Яркий образец архитектуры раннего барокко — собор Святого Петра в Риме, позднего — базилика Сан-Джованни-ин-Латерано.

Собор Святого Петра (Рим) и базилика Сан-Джованни-ин-Латерано (Рим).

В Англии барокко не получило широкого распространения, однако немногие архитекторы, которые все же брались за возведение барочных зданий, руководствовались итальянскими традициями. Раннее барокко в Австрии также испытывало сильное влияние итальянских архитекторов, однако в период позднего барокко там сложились свои особенности. Так, например, во многих сооружениях того периода нарочито выделен центральный ризалит (часть здания, выступающая за линию фасада).

Касл-Ховард и дворец Траутсон.

Классицизм

Это направление во многом ориентировалось на архитектуру античности. Ясность композиции, симметричность и четкость форм, строгость, сдержанность декоративного убранства — все это присуще архитектуре классицизма. Известный пример классицистической архитектуры — собор Дома Инвалидов в Париже. В эпоху позднего классицизма во Франции появляется стиль ампир, или имперский стиль. Для него характерна нарочитая театральность как в оформлении внешнего декора, так и во внутренней отделке. Колонны, пилястры, содержание военной символики в декоре — все это можно найти в ампире. Триумфальная арка на площади Каррузель в Париже — самое яркое подтверждение этому.

Собор Дома Инвалидов и Триумфальная арка (Париж).

В рамках английского классицизма выделяется 3 направления: палладианство, георгианский стиль и стиль Регентства. В первом периоде прослеживается очевидное влияние архитектуры Древней Греции и Рима. Второй период можно узнать по четко выверенной симметрии зданий, черным входным дверям, здания этого периода строились в основном из кирпичей. Ну а стиль Регентства представлен зданиями, оштукатуренными белым цветом, их двери обрамлены колоннами, нередко встречаются и кованые балконы. Классицизм дошел и до США в виде палладианства. Когда в Англии этот стиль уже пошел на спад, в Америке он обрел вторую жизнь (Белый дом в Вашингтоне). В России одним из лучших образцов классицизма в России считается Сенатский дворец на территории Московского Кремля. Трехэтажное здание отличается лаконичностью и классическими формами античной архитектуры.

Дом-музей Пикфорда, Белый дом и Сенатский дворец.

Модерн

Архитектурный стиль модерн сформировался в Европе. Он характеризуется отказом от прямых углов, симметричности, а также активным использованием новых строительных материалов (железобетон, металл, стекло). Во Франции одним из красивейших французских зданий, выполненных в этой стилистике, считается Дом Лавиротта на 29 Avenue Rapp. Эта постройка стала первой в Европе, чей фасад украсили глазурованным фаянсом. Во главе каталонского модерна стал Антонио Гауди. Пожалуй, можно сказать, что он разработал даже свой стиль. Его творения вдохновлены природными формами, а их красочность необыкновенна.

Дом Лавиротта на 29 Avenue Rapp и Каса-Батльо.

В Швеции, Норвегии, Финляндии и Латвии получил распространение северный модерн. Ему присущи плавность и обтекаемость форм, однако, в отличие от модерна других европейских стран, там сложно найти обильно украшенные и яркие фасады. Рига — один из городов с наибольшей концентрацией архитектуры модерна в мире. Рижский модерн наиболее ярко представлен многоэтажными многоквартирными домами.

Финский национальный театр и здание 1902 года постройки по проекту Константина Пекшенса.

Постмодернизм

Расцвет архитектуры постмодернизма пришелся на 1980-е годы. В отличие от модернизма, отрицающего все прошлое, архитекторы-постмодернисты, напротив, тяготеют к академизму и активно используют элементы старых стилей. Они отказываются от плоских крыш, однако соблюдают пропорции, сооружения отличаются образностью и нередко содержат отсылки на конкретные исторические постройки. Наиболее широкий размах архитектура постмодернизма получила в США. Символом этого направления стала работа Роберта Вентури — дом Ванны Вентури, который он построил для своей матери. Искусствовед Винсент Скалли назвал его самым большим маленьким зданием второй половины XX века. На деле домик небольшой — в нем всего 5 комнат, однако из-за обширного фасада кажется, что он довольно-таки масштабный. Активно работал в этом направлении и Чарльз Мур, который, вдохновившись лучшими классическими образцами архитектуры итальянского Возрождения и римской античности, стал автором площади Италии в Новом Орлеане.

Дом Ванны Вентури (Филадельфия) и площадь Италии (Новый Орлеан).

С большим интересом постмодернизм восприняли и в Японии. Там это направление стало толчком к смелым архитектурным решениям, а некоторые даже говорят о том, что в Японии был вовсе не постмодернизм, а разрозненные эксперименты архитекторов. С небольшой задержкой, но все-таки нашел свое отражение постмодернизм и в Польше. Поначалу в этом стиле оформляли отдельные детали, ну а потом и целые здания. Не так давно 17 постмодернистских зданий в Великобритании получили статус охраняемых государством. В этом стиле возводились жилые дома, торговые и офисные центры. Для английского постмодернизма характерно искажение пропорций и в то же время следование старым архитектурным традициям.

Арт-тауэр Мито, Кривой домик и крыло Сейнсбери Лондонской национальной галереи.