27 доказательств того, что для преображения женщинам не нужен пластический хирург

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Каждая женщина хоть раз задумывалась о смене образа. Но иногда мы боимся отказаться от привычного цвета волос, макияжа или прически и откладываем эксперименты с внешностью в долгий ящик. Героини этой подборки отбросили страхи и сомнения, доверив свою внешность стилистам, и ни разу об этом не пожалели.

Мы в AdMe.ru уверены, что с правильными макияжем и прической каждая женщина будет выглядеть как фотомодель. В конце вас ждет бонус — новый азиатский лайфхак для тех, у кого не хватает времени наносить макияж каждый день.

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