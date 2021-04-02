24 комикса от художника, у которого точно где-то припрятан разговорник языка зверей

Джимми Крейг (Jimmy Craig) — не просто художник, а человек, который, кажется, научился понимать язык животных. Его герои дружат и иногда спорят друг с другом, открыто говорят о своих чувствах и пытаются понять людей, которые для них — та еще загадка.

Мы в AdMe.ru тоже хотели бы понимать своих пушистиков, и, кажется, благодаря работам Джимми у нас это стало лучше получаться. Возможно, просмотрев эти комиксы, вы почувствуете то же самое.

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