23 комикса от Биби из Норвегии, которая знает, как живется девушкам после 30

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Bibicantdraw («Биби не умеет рисовать») — именно так назвалась художница из Осло. По словам девушки, этот ник — тайное оружие против хейтеров и нелестных комментариев о ее таланте. Такой нестандартный подход обеспечил Биби популярность, и теперь у нее почти 20 тыс. подписчиков, которым пришлись по душе злободневные и остроумные комиксы. Их главная героиня — неунывающая улыбчивая девушка. Ей, как и самой Биби, слегка за 30, и она постоянно сталкивается с курьезными или раздражающими ситуациями. Наверняка большинство из них знакомы девушкам и за пределами Норвегии.