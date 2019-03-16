23 комикса от Биби из Норвегии, которая знает, как живется девушкам после 30
Bibicantdraw («Биби не умеет рисовать») — именно так назвалась художница из Осло. По словам девушки, этот ник — тайное оружие против хейтеров и нелестных комментариев о ее таланте. Такой нестандартный подход обеспечил Биби популярность, и теперь у нее почти 20 тыс. подписчиков, которым пришлись по душе злободневные и остроумные комиксы. Их главная героиня — неунывающая улыбчивая девушка. Ей, как и самой Биби, слегка за 30, и она постоянно сталкивается с курьезными или раздражающими ситуациями. Наверняка большинство из них знакомы девушкам и за пределами Норвегии.
Мы в AdMe.ru считаем, что Биби очень даже умеет рисовать и, что еще важнее, обладает отменным чувством юмора.
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А в каких комиксах вы узнали себя?
Фото на превью bibicantdraw / Instagram