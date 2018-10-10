20 метких иллюстраций от польского художника, который вскрывает этот мир острым скальпелем

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Поляка Павла Кучинского (Pawel Kuczynski) называют одним из самых уважаемых карикатуристов в мире. В своих работах он обличает современные пороки, среди которых зависимость от гаджетов, политизированность всех сфер жизни и необъяснимая жестокость. Павел создает свои шедевры жидкой акварелью и цветными мелками для рисования на бумаге. У художника есть множество поклонников по всему миру, а в его официальной группе насчитывается более 500 тыс. подписчиков.