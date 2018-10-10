20 метких иллюстраций от польского художника, который вскрывает этот мир острым скальпелем
Поляка Павла Кучинского (Pawel Kuczynski) называют одним из самых уважаемых карикатуристов в мире. В своих работах он обличает современные пороки, среди которых зависимость от гаджетов, политизированность всех сфер жизни и необъяснимая жестокость. Павел создает свои шедевры жидкой акварелью и цветными мелками для рисования на бумаге. У художника есть множество поклонников по всему миру, а в его официальной группе насчитывается более 500 тыс. подписчиков.
Мы в AdMe.ru неоднократно делились самыми яркими работами этого художника. Предлагаем вам вновь погрузиться в обличающе-правдивое искусство Павла Кучинского.
1. Закат
2. Дуэль
3. Голосование
4. Время
5. Нарцисс
6. Шопинг
7. Хирургия
8. Доброе утро
9. Садовник
10. Перемирие
11. Виртуальная реальность
12. Перерыв в вещании
13. Колыбель
14. Brexit (выход Великобритании из Европейского союза)
15. Религия денег
16. Ловушка
17. Селфи
18. Контроль (Закон и Правосудие)
19. Воображение
20. Верное направление
А какие карикатуры произвели большое впечатление на вас? Может, вы даже хотели бы в чем-то поспорить с их автором?
Фото на превью pawel_kuczynski1 / instagram