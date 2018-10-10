20 метких иллюстраций от польского художника, который вскрывает этот мир острым скальпелем

Поляка Павла Кучинского (Pawel Kuczynski) называют одним из самых уважаемых карикатуристов в мире. В своих работах он обличает современные пороки, среди которых зависимость от гаджетов, политизированность всех сфер жизни и необъяснимая жестокость. Павел создает свои шедевры жидкой акварелью и цветными мелками для рисования на бумаге. У художника есть множество поклонников по всему миру, а в его официальной группе насчитывается более 500 тыс. подписчиков.

Мы в AdMe.ru неоднократно делились самыми яркими работами этого художника. Предлагаем вам вновь погрузиться в обличающе-правдивое искусство Павла Кучинского.

1. Закат

2. Дуэль

3. Голосование

4. Время

5. Нарцисс

6. Шопинг

7. Хирургия

8. Доброе утро

9. Садовник

10. Перемирие

11. Виртуальная реальность

12. Перерыв в вещании

13. Колыбель

14. Brexit (выход Великобритании из Европейского союза)

15. Религия денег

16. Ловушка

17. Селфи

18. Контроль (Закон и Правосудие)

19. Воображение

20. Верное направление

А какие карикатуры произвели большое впечатление на вас? Может, вы даже хотели бы в чем-то поспорить с их автором?

Фото на превью pawel_kuczynski1 / instagram

18 На склад!
2 Комментарии
  • 10 октября 2018
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