20 лучших работ международного конкурса пейзажной фотографии, глядя на которые хочешь бросить все и отправиться в путешествие

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Международный конкурс на звание лучшего пейзажного фотографа года (International Landscape Photographer of the Year) проходит уже 5-й год подряд. За главный приз в $ 10 тыс. борются фотомастера со всего мира. Ежегодно жюри рассматривает более 3 тыс. снимков.

AdMe.ru призывает вас расслабиться и окунуться в чудесный мир природы вместе с нами.

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