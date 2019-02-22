20 лучших работ международного конкурса пейзажной фотографии, глядя на которые хочешь бросить все и отправиться в путешествие
Международный конкурс на звание лучшего пейзажного фотографа года (International Landscape Photographer of the Year) проходит уже 5-й год подряд. За главный приз в $ 10 тыс. борются фотомастера со всего мира. Ежегодно жюри рассматривает более 3 тыс. снимков.
AdMe.ru призывает вас расслабиться и окунуться в чудесный мир природы вместе с нами.
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© “Autumnal Abstract,” Paul Marcellini (USA), Winner, International Landscape Photograph of the Year