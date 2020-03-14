20 комиксов от учителя русского языка, которые научат грамотно выражаться

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Автор телеграм-канала «Учитель русского» (в обычной жизни — Сергей) виртуозно владеет не только родным языком, но и наречием сарказма. В своем канале школьный учитель рисует комиксы, одного взгляда на которые хватит, чтобы запомнить, как правильно писать и говорить. Его творчество в сети настолько популярно, что по мотивам рисунков недавно вышла книга.