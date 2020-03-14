20 комиксов от учителя русского языка, которые научат грамотно выражаться
Автор телеграм-канала «Учитель русского» (в обычной жизни — Сергей) виртуозно владеет не только родным языком, но и наречием сарказма. В своем канале школьный учитель рисует комиксы, одного взгляда на которые хватит, чтобы запомнить, как правильно писать и говорить. Его творчество в сети настолько популярно, что по мотивам рисунков недавно вышла книга.
Мы в AdMe.ru тоже любим русский язык, поэтому не смогли пройти мимо острого на язык педагога.
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Какое слово или фразу из русского языка вам было труднее всего запомнить?
Фото на превью teacherus / telegram