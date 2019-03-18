20+ комиксов о том, как будет выглядеть наш мир, если мы начнем воспринимать его буквально

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Максим Первый — новое имя в мире искусства комикса. Он трудится программистом, а в свободное время рисует иллюстрации. Его работы впечатляют своим нестандартным юмором и вместе с этим удивительной простотой. Игра слов и яркие картинки — вот главные составляющие работ Максима.

Мы в AdMe.ru вдоволь нахохотались над его комиксами, так что предлагаем и вам окунуться в творчество этого талантливого парня.

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Понравились ли вам работы Максима Первого? Какой комикс зацепил больше всего?