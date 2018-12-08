20 картин японской художницы, которая умеет превращать повседневность в сказку
Японская художница Йодзи Шимадзаки (Joze Shimazaki) создает цифровые картины в своей уникальной манере. В них нет очень ярких тонов, больше всего они похожи на акварельные рисунки, в которых цвета лишены границ и переходят друг в друга. В ее работах переплетаются реальность и вымысел, и художница объединяет их так виртуозно, что отличить одно от другого практически невозможно. Есть у нее и особый дар, который делает художника настоящим мастером: находить красоту в каждом моменте жизни и переносить ее в свои рисунки.
Редакцию AdMe.ru впечатлило искусство Йодзи Шимадзаки, а потому мы спешим поделиться с вами и со всем миром плодами ее таланта.
Дальние края
Я сохраню воспоминания обо всех
Пингвины в воде
Жить настоящим
Фруктовый лед
Возлюбленная Луны
Луна-сережка
Прощание
Нарушая запреты
Воссоединение
Снежная улыбка
Круги света
Луна и нож
Мечты о снах
В ожидании начала
Когда чьи-то мечты становятся реальностью
То, чем меня манят путешествия
Если бы мы умели говорить на языке друг друга
В финале последней серии
Путешествие
Фото на превью Joze Shimazaki / joze1123.tumblr