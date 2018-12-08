20 картин японской художницы, которая умеет превращать повседневность в сказку

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Японская художница Йодзи Шимадзаки (Joze Shimazaki) создает цифровые картины в своей уникальной манере. В них нет очень ярких тонов, больше всего они похожи на акварельные рисунки, в которых цвета лишены границ и переходят друг в друга. В ее работах переплетаются реальность и вымысел, и художница объединяет их так виртуозно, что отличить одно от другого практически невозможно. Есть у нее и особый дар, который делает художника настоящим мастером: находить красоту в каждом моменте жизни и переносить ее в свои рисунки.

Редакцию AdMe.ru впечатлило искусство Йодзи Шимадзаки, а потому мы спешим поделиться с вами и со всем миром плодами ее таланта.

Дальние края

Я сохраню воспоминания обо всех

Пингвины в воде

Жить настоящим

Фруктовый лед

Возлюбленная Луны

Луна-сережка

Прощание

Нарушая запреты

Воссоединение

Снежная улыбка

Круги света

Луна и нож

Мечты о снах

В ожидании начала

Когда чьи-то мечты становятся реальностью

То, чем меня манят путешествия

Если бы мы умели говорить на языке друг друга

В финале последней серии

Путешествие

Фото на превью Joze Shimazaki / joze1123.tumblr

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