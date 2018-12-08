20 картин японской художницы, которая умеет превращать повседневность в сказку

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Японская художница Йодзи Шимадзаки (Joze Shimazaki) создает цифровые картины в своей уникальной манере. В них нет очень ярких тонов, больше всего они похожи на акварельные рисунки, в которых цвета лишены границ и переходят друг в друга. В ее работах переплетаются реальность и вымысел, и художница объединяет их так виртуозно, что отличить одно от другого практически невозможно. Есть у нее и особый дар, который делает художника настоящим мастером: находить красоту в каждом моменте жизни и переносить ее в свои рисунки.