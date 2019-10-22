20 иллюстраций, которые напомнят, за что мы так любим сезон свитеров и какао с зефирками
Осень — время года, которое люди или ненавидят, или ждут с нетерпением. Так или иначе, эта пора никого не оставляет равнодушным. Творческие люди особенно тонко чувствуют романтичную атмосферу осени, поэтому иллюстрации художников Yaoyao Ma Van As, Pascal Campion и Sophie Tsankashvili наполнены особенным уютом и шармом.
Мы в AdMe.ru любим это время года и делимся с вами душевными работами иллюстраторов о нем.
Первое дыхание осени мы начинаем ощущать еще в августовском зное
И тогда стараемся взять максимум от последних теплых деньков
Это время, когда каждая минута с любимыми особенно ценна
Можно отправиться на дружескую прогулку по золотистым улицам
Или по прохладному лесу
Читать под деревом, громко шелестеть страницами, будто опавшей листвой
И завести там неожиданные знакомства
Можно шуршать листьями под ногами, с удивлением замечая, что звук похож на шум моря
Вместе с помощниками украсить квартиру
И начать готовиться к осенним праздникам
Осень постепенно входит в свои права, и мир остывает и успокаивается
Чтобы мы согревали близких своим теплом
Даже если они не всегда бывают милыми
Осенний дождь приносит в дом умиротворение и уют
Так здорово прогуляться под ним, зная, что скоро вернешься домой, где чай, тепло и котики
И вместе с тобой в дом заявится частичка осени
Что может быть романтичнее такой погоды?
Осенью пора собирать урожай
И делать заготовки на зиму по бабушкиным рецептам
А еще самое время строить домашние крепости и шалаши, куда посторонним вход воспрещен
Потому что осень — это время для близких
— Знаешь, есть множество способов сказать «Я тебя люблю».
— Даже сейчас?
— Особенно сейчас.
А за что любите осень вы?
Фото на превью pascalcampionart / instagram