20 иллюстраций, которые напомнят, за что мы так любим сезон свитеров и какао с зефирками

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Осень — время года, которое люди или ненавидят, или ждут с нетерпением. Так или иначе, эта пора никого не оставляет равнодушным. Творческие люди особенно тонко чувствуют романтичную атмосферу осени, поэтому иллюстрации художников Yaoyao Ma Van As, Pascal Campion и Sophie Tsankashvili наполнены особенным уютом и шармом.

Мы в AdMe.ru любим это время года и делимся с вами душевными работами иллюстраторов о нем.

Первое дыхание осени мы начинаем ощущать еще в августовском зное

И тогда стараемся взять максимум от последних теплых деньков

Это время, когда каждая минута с любимыми особенно ценна

Можно отправиться на дружескую прогулку по золотистым улицам

Или по прохладному лесу

Читать под деревом, громко шелестеть страницами, будто опавшей листвой

И завести там неожиданные знакомства

Можно шуршать листьями под ногами, с удивлением замечая, что звук похож на шум моря

Вместе с помощниками украсить квартиру

И начать готовиться к осенним праздникам

Осень постепенно входит в свои права, и мир остывает и успокаивается

Чтобы мы согревали близких своим теплом

Даже если они не всегда бывают милыми

Осенний дождь приносит в дом умиротворение и уют

Так здорово прогуляться под ним, зная, что скоро вернешься домой, где чай, тепло и котики

И вместе с тобой в дом заявится частичка осени

Что может быть романтичнее такой погоды?

Осенью пора собирать урожай

И делать заготовки на зиму по бабушкиным рецептам

А еще самое время строить домашние крепости и шалаши, куда посторонним вход воспрещен

Потому что осень — это время для близких

— Знаешь, есть множество способов сказать «Я тебя люблю». — Даже сейчас? — Особенно сейчас.

А за что любите осень вы?