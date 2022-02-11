20+ фактов о Любови Орловой, ради которой сам Чарли Чаплин отменил визит к королеве

Любовь Орлова была главной кинозвездой советского экрана. Слава и успех пришли к актрисе, когда ей было уже за 30: уже не юный возраст по меркам 30-х годов прошлого века. Тем не менее она успешно играла молодых девушек, а миллионы фанаток по всей стране подражали ей во всем: от прически до манеры прищуривать глаза.