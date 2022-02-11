20+ фактов о Любови Орловой, ради которой сам Чарли Чаплин отменил визит к королеве
Любовь Орлова была главной кинозвездой советского экрана. Слава и успех пришли к актрисе, когда ей было уже за 30: уже не юный возраст по меркам 30-х годов прошлого века. Тем не менее она успешно играла молодых девушек, а миллионы фанаток по всей стране подражали ей во всем: от прически до манеры прищуривать глаза.
Мы в AdMe.ru не могли пройти мимо этой обворожительной актрисы и решили немного покопаться в ее, надо отметить, довольно противоречивой биографии.
- Есть версия, что предок главной звезды советского кино — сам Григорий Орлов, фаворит Екатерины II. Доподлинно это не известно, но Любовь Петровна и правда родом из дворянской семьи, а ее дальним родственником по материнской линии является Лев Толстой. Писатель даже прислал девочке в подарок книгу «Кавказский пленник» и трогательно подписал ее: «Любочке».
- В гости к Орловым — родителям будущей кинодивы — часто заезжал Федор Шаляпин. Увидев маленькую дочку своих друзей на сцене в домашнем спектакле, он был очарован и напророчил ей большое актерское будущее.
- Когда девочка немного подросла, материальное положение ее семьи значительно ухудшилось. Чтобы хоть чем-то помочь родным, Орлова вместе с родственницей возила на продажу молоко в тяжелых бидонах. Тяжелая работа испортила красивые руки девушки.
- Тем не менее Люба смогла получить хорошее образование. Она училась в консерватории, затем поступила в хореографическое училище, параллельно с этим брала уроки актерского мастерства. В свободное от учебы время девушка подрабатывала в кинотеатрах в качестве тапера (играла на пианино, сопровождая музыкой немые фильмы) или выступала с концертными номерами.
- В 1926 году девушка стала хористкой, а затем и актрисой музыкальной студии при МХАТе. Там она познакомилась со своим первым мужем. Молодой и перспективный служащий Андрей Берзин пришел на спектакль, и кто-то из друзей провел его за кулисы и представил молодой артистке. Симпатичный мужчина при солидной должности понравился родителям Орловой, и они посоветовали ей не тянуть со свадьбой.
- Одни считают, что на этот брак Любовь вынудила беспросветная нужда. Другие уверены, что Берзин был главной любовью в жизни Орловой. Как бы там ни было, брак девушки был коротким. А вот ее карьера пошла в гору. В 1932 году роль Периколы в одноименной оперетте Оффенбаха вывела артистку из состава хора и сделала солисткой. После этого Орлова стала получать главные роли.
- Стремительному взлету актрисы, по одной из версий, поспособствовал один из руководителей студии — Михаил Немирович-Данченко, сын легендарного режиссера. Он был увлечен Орловой, но у той уже появился новый возлюбленный — австрийский инженер по имени Франц, который увозил Любовь после спектаклей на черном хромированном «Мерседесе» в ресторан.
- Однажды подруги по театру уговорили Орлову сходить на кинопробы. Девушка отстояла очередь, а когда попала на кастинг, пережила настоящее унижение. Режиссер пристально посмотрел на девушку и спросил, указав на ее нос: «Что у вас там?» Люба робко ответила: «Родинка». Режиссер заявил, что на экране она «вырастет до размеров автобуса». Девушка расплакалась, убежала и пообещала себе больше никогда не появляться на киностудии.
- Однако «ужасного изъяна» актрисы не побоялись другие кинематографисты. Девушку пригласили сняться в немом фильме «Любовь Алены» (не сохранился до наших дней) и в звуковой ленте «Петербургская ночь». Обе картины вышли в 1934 году. Правда, большого успеха Орловой они не принесли.
- В 1932 году из служебной командировки в США вернулся молодой режиссер Григорий Александров, который горел мечтой снять фильм, непохожий на те, что он снимал ранее. Так появилась мысль о первой советской музыкальной кинокомедии. За 2 месяца был написан сценарий «Веселых ребят», и режиссер приступил к поискам исполнителей главных ролей, но долго не мог найти актрису на роль Анюты. Тогда Александрову посоветовали сходить в музыкальную студию при МХАТе, где в спектакле «Перикола» блистала 30-летняя Любовь Орлова, и кинематографист сразу понял, что поиски наконец окончены.
- Первые фотопробы актрисы оказались неудачными: нос на снимках выглядел слишком большим, а щеки впалыми. Орлову снимали снова и снова, меняли освещение, в результате получились фотографии, которые устраивали всех. Артистку утвердили на роль Анюты.
- От природы Орлова шатенка, но Александров ориентировался на западных кинозвезд, и актрису перекрасили в блондинку. Перемена оказалась к лучшему, и это отразилось на сценарии фильма. Из второстепенной героини Анюта превратилась почти в главную, по ходу съемок для нее дописывали некоторые сцены.
- После выхода «Веселых ребят» Орлова стала настоящей звездой. И женой Александрова. Для этого режиссеру пришлось развестись со своей первой супругой, которая родила ему сына.
- Некоторые критики считают, что Григорий Александров пытался превратить Любовь Орлову в некое подобие Марлен Дитрих. Например, цилиндр Анюты в «Веселых ребятах» очень напоминает тот, в котором Дитрих выступала в знаменитом «Голубом ангеле». Также можно вспомнить момент в фильме «Цирк», когда Орлова снимает свой черный парик и остается блондинкой: это тоже отсылка к картине со знаменитой немецкой актрисой в главной роли.
Марлен Дитрих в фильме «Голубой ангел».
- Фильм «Цирк» снимался уже специально под Орлову. И Любовь проявила на съемках недюжинный профессионализм. Во время работы над хореографическим номером ей пришлось танцевать на стеклянной площадке над жерлом пушки, куда был вмонтирован прожектор. Никто не подумал, что под прямыми лучами стекло очень сильно нагреется, а по сценарию актрисе нужно было после исполнения танца присесть на это стекло. Орлова опустилась на раскаленную площадку и как ни в чем ни бывало продолжила петь. После завершения съемок пришлось вызывать скорую помощь. В больнице Орловой диагностировали ожог 3-й степени. После этого актриса шутила над собой, что она «2 дня в туалете орлом сидела».
- Премьера фильма стала триумфом Орловой. Миллионы женщин прикладывали огромные усилия, чтобы хоть немного быть похожими на любимую артистку. У психиатров даже появился термин — «синдром Орловой», который означал патологическую страсть пациенток подражать своему кумиру. Поклонницы делали себе прически как у актрисы, копировали ее походку, улыбку, прищур.
- Слава Орловой гремела и за пределами СССР. Сам Чарли Чаплин однажды отменил выступление перед бельгийской королевой, чтобы встретиться со звездой советского экрана.
- Приступая к съемкам, Орлова пыталась как можно глубже войти в образ. Перед работой над фильмом «Волга-Волга», где Любовь играла письмоносицу, она несколько дней разносила по домам почту. Перед съемками «Светлого пути» актриса 3 месяца проработала в московском научно-исследовательском институте текстильной промышленности под руководством стахановки-ткачихи. В своей сумке Орлова держала моток ниток и без устали вязала ткацкие узлы. Такими узлами она даже оформила у себя дома бахрому скатертей, полотенец и занавесок.
- Несмотря на бешеную популярность, актриса всегда откликалась на просьбы о помощи. Однажды ей написала женщина из глубинки. В память о своем погибшем муже и сыновьях она посадила рядом с домом 3 тополя и дала им имена близких. Но городские власти решили расширить дорогу и срубить деревья, которые им мешали. Узнав об этом, Орлова за несколько дней организовала гастроли в тот город и прямо со сцены обратилась к чиновникам. Тополя оставили в покое.
- Евгений Стеблов, артист Театра имени Моссовета, где служила Орлова, вспоминал, как, один рабочий сцены отмечал юбилей: он накрыл стол в репетиционном зале и пригласил родственников из других городов. Позвал мужчина и работников театра. Из народных артистов к нему пришла только Любовь Орлова — она вела себя просто и дружелюбно. Ее подруга Фаина Раневская говорила о ней так: ’’Сказать об Орловой, что она добрая, — это все равно что признать, что Лев Толстой — писатель не без способностей’’.
- Говорят, единственное, чего боялась легендарная актриса, — это старость. По словам киноведа Глеба Скороходова, Фаина Раневская утверждала, что Орлова уменьшила свой возраст, когда в 30-е годы получала паспорт. Тогда человек мог назвать любой год рождения, и никто бы не стал проверять, вот Любовь якобы и сбавила себе 10 лет.
- Вокруг актрисы ходила масса слухов. Например, говорили, что она одной из первых в СССР сделала пластическую операцию. Однако официальных подтверждений этому нет.
- Со своим мужем Григорием Александровым Любовь Орлова прожила 42 года. У пары были очень уважительные отношения: они называли друг друга на вы и обращались по имени-отчеству. Правда, супруги предпочитали спать в разных спальнях и даже на съемках заказывали разные номера. При этом у них был свой маленький мирок — дом в элитном поселке Внуково, где все было рассчитано только на двоих. Даже Новый год пара привыкла отмечать лишь вдвоем.
- Был случай, когда Орлова ушла от мужа. По воспоминаниям Нонны Голиковой, родственницы актрисы, однажды та заявила, что не вернется к Александрову, пока он не напишет для нее сценарий нового фильма. Режиссер пошел навстречу жене — так появился фильм «Скворец и Лира».
- В новой картине Любовь Петровна сыграла 30-летнюю разведчицу. Самой актрисе было уже за 70. Возраст пытались скрывать на экране, например с помощью света, который направляли актрисе в лицо. Это не сильно помогало. В итоге картина так и не вышла на большие экраны. Причем, по одной из версий, именно потому, что этого не хотела сама Орлова.
- За год до смерти врачи поставили актрисе страшный диагноз: рак поджелудочной железы. От самой актрисы этот диагноз скрывали, хотя она догадывалась. Накануне смерти Орлова позвонила мужу и, несмотря на то что он только вернулся домой из больницы, где она лежала, попросила приехать к ней. Как только он вошел в палату, Любовь сказала только: «Как вы долго!..» — и впала в кому, из которой уже не вышла. «Это был единственный упрек, который я от нее услышал за почти 42 года нашей жизни, — говорил Александров. — А все эти 42 года были годами непрерывного счастья...»
А как вы относитесь к Любови Орловой?
Фото на превью Цирк / Мосфильм, Скворец и Лира / Мосфильм
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