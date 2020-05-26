19 скульптур, от которых мурашки спляшут на коже вальс

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что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

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Практически все скульптуры, которые нам известны, были созданы столетия тому назад: «Мыслитель», «Венера Милосская», «Дискобол» и другие. Но современному искусству есть что предложить в этом направлении, и эти шедевры получают не только одобрительные комментарии, но и множество лайков и репостов в сети.

Мы в AdMe.ru считаем, что каждая из представленных ниже скульптур способна зацепить и отозваться в сердце, и неважно, из чего она сделана: из глины, цветов или даже из груды металлолома.

Удивительное наполнение

Скульптура, рисующая пейзаж

А что под маской?

«Лунная ночь»

«Эти глаза»

Командная работа

Весна в воздухе

«Распад»

«Вечернее сияние»

Скульптура из проволоки

«Я словлю тебя, если ты упадешь»

Перед прыжком

Природа внутри

От таких работ так и веет теплом

«Убежище»

Когда внутри — целый мир

«Лучники»

Сова из металлолома

«Бегун»

А какие скульптуры вы встречали в своем городе или в путешествиях, которые просто невозможно было не сфотографировать? Показывайте свои фото!