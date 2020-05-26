19 скульптур, от которых мурашки спляшут на коже вальс
Практически все скульптуры, которые нам известны, были созданы столетия тому назад: «Мыслитель», «Венера Милосская», «Дискобол» и другие. Но современному искусству есть что предложить в этом направлении, и эти шедевры получают не только одобрительные комментарии, но и множество лайков и репостов в сети.
Мы в AdMe.ru считаем, что каждая из представленных ниже скульптур способна зацепить и отозваться в сердце, и неважно, из чего она сделана: из глины, цветов или даже из груды металлолома.
Удивительное наполнение
Скульптура, рисующая пейзаж
А что под маской?
«Лунная ночь»
«Эти глаза»
Командная работа
Весна в воздухе
«Распад»
«Вечернее сияние»
Скульптура из проволоки
«Я словлю тебя, если ты упадешь»
Перед прыжком
Природа внутри
От таких работ так и веет теплом
«Убежище»
Когда внутри — целый мир
«Лучники»
Сова из металлолома
«Бегун»
А какие скульптуры вы встречали в своем городе или в путешествиях, которые просто невозможно было не сфотографировать? Показывайте свои фото!
Фото на превью rockingthepixel / Instagram