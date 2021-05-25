19 комиксов от девушки, которая доказывает, что семейная жизнь — это вам не хухры-мухры
Любая семья — это отдельное королевство со своими законами. Но есть схожие черты, которые талантливые люди ловко подмечают. Именно этим и занимается Татьяна, которая под ником scrawls_tati публикует свои комиксы в инстаграме.
Мы в AdMe.ru уверены, что многие пары хоть на одной картинке увидят свое отражение. Поэтому скорее определитесь, каким из сюжетов художница попала точно в цель.
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А какой комикс больше всего запал вам в душу?
Фото на превью scrawls_tati / Instagram
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