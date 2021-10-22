18 зарисовок о родительстве, которые доказывают, что его выдержит далеко не каждая психика

С появлением ребенка в семье привычная жизнь переворачивается с ног на голову. С маленьким человеком бывает ой как непросто поддерживать порядок, общаться с друзьями, да и просто сходить в магазин — тот еще квест. Зато с момента его рождения у родителей начинается нехилая прокачка терпения, самоиронии и умения закрывать глаза на многие бытовые проблемы.

Мы в AdMe.ru сами пережили противоречивые ситуации и испытали эмоции, которые ждут женщин после рождения ребенка. И думаем, что наши комиксы точно найдут отклик у мам со всех континентов. А в качестве бонуса мы решили сравнить реалии родительства в прошлом и настоящем.

1. Шопинг приобретает новую форму

2. О порядке в доме придется забыть

3. Многие жалуются на отсутствие личной жизни и времени для себя

4. И тогда меняется отношение к уборке

5. Бывает сложно в очередной раз притворяться, что трудно найти ребенка, который спрятался в очевидном месте

6. Как понять, что ребенку подруги дали место в садике? Она начала отвечать на сообщения

7. Просто полежать, пока ребенок рядом, — что-то из области фантастики

8. Однако период спокойствия будет недолгим

9. Такие мысли были в голове у каждой, когда прилетали непрошеные советы от подруг без детей

10. Коротко о материнских переживаниях

11. Иногда кажется, что день за днем испытывать мамино терпение — это основная задача детей

12. Каждый раз, когда собираешься уложить ребенка, рядом оказываются эти трое

13. Родители знают о разрушенных планах все и даже больше

14. Ночь — самое время пожить для себя

15. Каждая мама притворялась спящей, чтобы уложить малыша, и действительно засыпала. Чувства на следующий день...

16. Иногда кажется, что жизнь налаживается, и это время бесценно. Да-да, именно эти 45 секунд

17. Ребенок кардинально меняет взгляды своих родителей

18. Так по вечерам смотрит каждая мама на своих спящих детей, после того как те целый день сводили ее с ума

Бонус: между нами и нашими детьми — пропасть