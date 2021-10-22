18 зарисовок о родительстве, которые доказывают, что его выдержит далеко не каждая психика
С появлением ребенка в семье привычная жизнь переворачивается с ног на голову. С маленьким человеком бывает ой как непросто поддерживать порядок, общаться с друзьями, да и просто сходить в магазин — тот еще квест. Зато с момента его рождения у родителей начинается нехилая прокачка терпения, самоиронии и умения закрывать глаза на многие бытовые проблемы.
Мы в AdMe.ru сами пережили противоречивые ситуации и испытали эмоции, которые ждут женщин после рождения ребенка. И думаем, что наши комиксы точно найдут отклик у мам со всех континентов. А в качестве бонуса мы решили сравнить реалии родительства в прошлом и настоящем.
1. Шопинг приобретает новую форму
2. О порядке в доме придется забыть
3. Многие жалуются на отсутствие личной жизни и времени для себя
4. И тогда меняется отношение к уборке
5. Бывает сложно в очередной раз притворяться, что трудно найти ребенка, который спрятался в очевидном месте
6. Как понять, что ребенку подруги дали место в садике? Она начала отвечать на сообщения
7. Просто полежать, пока ребенок рядом, — что-то из области фантастики
8. Однако период спокойствия будет недолгим
9. Такие мысли были в голове у каждой, когда прилетали непрошеные советы от подруг без детей
10. Коротко о материнских переживаниях
11. Иногда кажется, что день за днем испытывать мамино терпение — это основная задача детей
12. Каждый раз, когда собираешься уложить ребенка, рядом оказываются эти трое
13. Родители знают о разрушенных планах все и даже больше
14. Ночь — самое время пожить для себя
15. Каждая мама притворялась спящей, чтобы уложить малыша, и действительно засыпала. Чувства на следующий день...
16. Иногда кажется, что жизнь налаживается, и это время бесценно. Да-да, именно эти 45 секунд
17. Ребенок кардинально меняет взгляды своих родителей
18. Так по вечерам смотрит каждая мама на своих спящих детей, после того как те целый день сводили ее с ума
Бонус: между нами и нашими детьми — пропасть
А чему материнство научило вас?
Поделиться этой статьёй