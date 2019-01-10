18 кулинарных творений из разряда слишком высокой кухни

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Авторы этих магазинных и домашних изысков — эксперты во всем, что касается хорошего вкуса. Неважно, берутся ли они накрыть праздничный стол или завоевать сердца покупателей в местном продуктовом, — их угощения будут уникальны в своем роде.

AdMe.ru понимает, что обидеть кулинара, как и художника, может каждый. Поэтому мы поднимаем большие пальцы вверх, одобряя смекалку и мастерство этих 18 вдохновенных поваров.

Ролл «Филадельфия» а-ля рус

«Моя мама приготовила эти конфетки на 1 апреля»

Просто купите мне билет до Беларуси в один конец

Завтрак со вкусом понедельника

«Местный магазин переделал новогодние елочки в крокодилов»

Когда сказал бабуле, что будешь только один пирожок

Представляем вашему вниманию сосуши

«Хотел сделать приятное своей беременной жене и испек для нее блинчики»

«Пыталась вырезать детям звезды из хлеба, получилось что-то вроде Техаса»

«Моя дочь использовала пластиковую разделочную доску вместо противня»

Когда он любит пиццу, а ты — суши

Еще один вариант компромисса

Пирожки «Студенческие»

А говорят, новогоднее настроение не купишь

Специально для закрытой вечеринки гурманов

Полезный и веселый завтрак одновременно

«Ничего сложного, я повторил»

Я люблю ее, она любит меня

Бонус: когда мама попросила папу разложить нарезку

У вас тоже есть свое неповторимое блюдо? Мир должен знать о ваших успехах!