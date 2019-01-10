18 кулинарных творений из разряда слишком высокой кухни
Авторы этих магазинных и домашних изысков — эксперты во всем, что касается хорошего вкуса. Неважно, берутся ли они накрыть праздничный стол или завоевать сердца покупателей в местном продуктовом, — их угощения будут уникальны в своем роде.
AdMe.ru понимает, что обидеть кулинара, как и художника, может каждый. Поэтому мы поднимаем большие пальцы вверх, одобряя смекалку и мастерство этих 18 вдохновенных поваров.
Ролл «Филадельфия» а-ля рус
«Моя мама приготовила эти конфетки на 1 апреля»
Просто купите мне билет до Беларуси в один конец
Завтрак со вкусом понедельника
«Местный магазин переделал новогодние елочки в крокодилов»
Когда сказал бабуле, что будешь только один пирожок
Представляем вашему вниманию сосуши
«Хотел сделать приятное своей беременной жене и испек для нее блинчики»
«Пыталась вырезать детям звезды из хлеба, получилось что-то вроде Техаса»
«Моя дочь использовала пластиковую разделочную доску вместо противня»
Когда он любит пиццу, а ты — суши
Еще один вариант компромисса
Пирожки «Студенческие»
А говорят, новогоднее настроение не купишь
Специально для закрытой вечеринки гурманов
Полезный и веселый завтрак одновременно
«Ничего сложного, я повторил»
Я люблю ее, она любит меня
Бонус: когда мама попросила папу разложить нарезку
У вас тоже есть свое неповторимое блюдо? Мир должен знать о ваших успехах!
Фото на превью mrnikitosa / Pikabu