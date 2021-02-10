18 иллюстраций, которые дадут взглянуть на современный мир через призму иронии
Света Дехтяр — художник и иллюстратор, в своих комиксах она наглядно показывает особенности жизни современных людей. Ее тонкий юмор и ироничный взгляд на типичные женские проблемы уже оценили тысячи пользователей сети. И это неудивительно: в иллюстрациях автора легко узнать себя и окружающий мир.
Нам в AdMe.ru пришлись по душе работы Светы, и мы с удовольствием готовы разделить с вами этот восторг.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
А на какой из иллюстраций художницы вы узнали себя?
Фото на превью dehtiart / Instagram