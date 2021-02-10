18 иллюстраций, которые дадут взглянуть на современный мир через призму иронии

Света Дехтяр — художник и иллюстратор, в своих комиксах она наглядно показывает особенности жизни современных людей. Ее тонкий юмор и ироничный взгляд на типичные женские проблемы уже оценили тысячи пользователей сети. И это неудивительно: в иллюстрациях автора легко узнать себя и окружающий мир.

Нам в AdMe.ru пришлись по душе работы Светы, и мы с удовольствием готовы разделить с вами этот восторг.

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