18 правдивых иллюстраций от художника из Израиля, в которых спрятаны все прелести семейной жизни
Израильский художник Йехуда Девир (Yehuda Devir) — мастер юмористических комиксов, в которых каждый сможет узнать себя. Его зарисовки о семейной жизни, отношениях и даже воспитании детей настолько популярны, что недавно счастливому главе семейства даже удалось создать полноценную книгу комиксов, посвященную знакомым всем нам жизненным ситуациям.
Вдохновленные работами Йехуды, мы в AdMe.ru создали подборку новых комиксов израильского художника, который, кстати говоря, готовится во второй раз стать папой.
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А вы узнаете свою семью в комиксах Йехуды?
Фото на превью jude_devir / Instagram