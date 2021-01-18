18 правдивых иллюстраций от художника из Израиля, в которых спрятаны все прелести семейной жизни

Израильский художник Йехуда Девир (Yehuda Devir) — мастер юмористических комиксов, в которых каждый сможет узнать себя. Его зарисовки о семейной жизни, отношениях и даже воспитании детей настолько популярны, что недавно счастливому главе семейства даже удалось создать полноценную книгу комиксов, посвященную знакомым всем нам жизненным ситуациям.