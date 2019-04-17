17 блюд из СССР, которые вызывают острый приступ голода и ностальгии (С рецептами)

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Сложно объяснить современным детям, как много радости дарила простая банка сгущенки (которую еще и варили на медленном огне часа 2–3) или как здорово всей семьей на выходных готовить «хворост». Когда Новый год — гастрономический взрыв: утка с яблоками, рыбный салат «Мимоза», фаршированные яйца, да просто всеми любимые бутерброды со шпротами. В нашей статье мы собрали вкусности, которые не так известны, как «Оливье» или селедка под шубой, однако от этого не менее крутые.

Мы в AdMe.ru уверены, что некоторые из этих кулинарных изысков до сих пор являются вашими любимыми, а если мы что-то забыли, то расскажите нам в комментариях.

Холодец

Посмотреть рецепт можно здесь.

Закуска «Мухоморы»

Посмотреть рецепт можно здесь.

Салат «Мимоза»

Посмотреть рецепт можно здесь.

Бутерброды со шпротами

Посмотреть рецепт можно здесь.

Кабачковая икра

Посмотреть рецепт можно здесь.

Фаршированные яйца

Посмотреть рецепт можно здесь.

Закуска с плавлеными сырками

Посмотреть рецепт можно здесь.

Запеченные сушки с фаршем

Посмотреть рецепт можно здесь.

Заливная рыба

Посмотреть рецепт можно здесь.

Рассольник

Посмотреть рецепт можно здесь.

Курица на банке

Посмотреть рецепт можно здесь.

Гоголь-моголь

Посмотреть рецепт можно здесь.

Ватрушка

Посмотреть рецепт можно здесь.

«Хворост»

Посмотреть рецепт можно здесь.

Клюква в сахаре

Посмотреть рецепт можно здесь.

Домашнее шоколадное масло

Посмотреть рецепт можно здесь.

Кисель

Посмотреть рецепт можно здесь.

Бонус: вареная сгущенка

Помните, как мы ее варили и боялись, что, если немного отвлечемся, придется отскребать лакомство от стен?

Фото на превью prekrasnoe_dalek / instagram

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