17 блюд из СССР, которые вызывают острый приступ голода и ностальгии (С рецептами)
Сложно объяснить современным детям, как много радости дарила простая банка сгущенки (которую еще и варили на медленном огне часа 2–3) или как здорово всей семьей на выходных готовить «хворост». Когда Новый год — гастрономический взрыв: утка с яблоками, рыбный салат «Мимоза», фаршированные яйца, да просто всеми любимые бутерброды со шпротами. В нашей статье мы собрали вкусности, которые не так известны, как «Оливье» или селедка под шубой, однако от этого не менее крутые.
Мы в AdMe.ru уверены, что некоторые из этих кулинарных изысков до сих пор являются вашими любимыми, а если мы что-то забыли, то расскажите нам в комментариях.
Холодец
Закуска «Мухоморы»
Салат «Мимоза»
Бутерброды со шпротами
Кабачковая икра
Фаршированные яйца
Закуска с плавлеными сырками
Запеченные сушки с фаршем
Заливная рыба
Рассольник
Курица на банке
Гоголь-моголь
Ватрушка
«Хворост»
Клюква в сахаре
Домашнее шоколадное масло
Кисель
Бонус: вареная сгущенка
Помните, как мы ее варили и боялись, что, если немного отвлечемся, придется отскребать лакомство от стен?
Фото на превью prekrasnoe_dalek / instagram