17 блюд из СССР, которые вызывают острый приступ голода и ностальгии (С рецептами)

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Сложно объяснить современным детям, как много радости дарила простая банка сгущенки (которую еще и варили на медленном огне часа 2–3) или как здорово всей семьей на выходных готовить «хворост». Когда Новый год — гастрономический взрыв: утка с яблоками, рыбный салат «Мимоза», фаршированные яйца, да просто всеми любимые бутерброды со шпротами. В нашей статье мы собрали вкусности, которые не так известны, как «Оливье» или селедка под шубой, однако от этого не менее крутые.