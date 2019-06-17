16 зашифрованных картин, которые вы наверняка пропустили при просмотре любимых фильмов
Когда искусство кинематографа встречается с живописью, нам стоит ждать чего-то поистине великолепного. Режиссеры, с особой тщательностью подходящие к своей работе, порой заимствуют идеи для кадров у всемирно известных удожников. Пожалуй, из числа тех, кому подражают чаще всего, можно выделить картины Рене Магритта. Только в нашей подборке их целых 4.
Мы в AdMe.ru вдохновились примерами заимствования сюжетов произведений искусства и захотели пересмотреть парочку фильмов из списка.
1. «Пятый элемент», Люк Бессон — «Сломанная колонна», Фрида Кало
2. «На игле», Дэнни Бойл — «Шедевр, или Тайны горизонта», Рене Магритт
3. «Малена», Джузеппе Торнаторе — «Жоржетта Магритт», Рене Магритт
4. «Возвращение», Андрей Звягинцев — «Мертвый Христос», Андреа Мантенья
5. «Афера Томаса Крауна», Джон Мактирнан — «Сын человеческий», Рене Магритт
6. «Ширли: Образы реальности», Густав Дойч — «Нью-йоркский кинотеатр», Эдвард Хоппер
© Shirley: Visions of Reality / KGP Kranzelbinder Gabriele Production © New York Movie , Edward Hopper / Wikiart.org
7. «Солярис», Андрей Тарковский — «Возвращение блудного сына», Рембрандт
8. «Готика», Кен Рассел — «Ночной кошмар», Генри Фюзели
9. «Лунный свет», Барри Дженкинс — «Вечернее платье», Рене Магритт
10. «Сексуальная тварь», Джонатан Глэйзер — «Над городом», Марк Шагал
11. «Жажда жизни», Винсент Миннелли — «Ночное кафе», Винсент Ван Гог
12. «Страсть», Жан-Люк Годар — «Малая купальщица, интерьер гарема», Жан Огюст Доминик Энгр
© Passion / Radio télévision suisse © La petite baigneuse, Jean Auguste Dominique Ingres / Wikimedia.org
13. «Звезда родилась», Джордж Кьюкор — «Танцовщицы завязывают пуанты», Эдгар Дега
14. «Гроши с неба», Герберт Росс — «Полуночники», Эдвард Хоппер
15. «Форрест Гамп», Роберт Земекис — «Мир Кристины», Эндрю Уайет
16. «Остров проклятых», Мартин Скорсезе — «Поцелуй», Густав Климт
Какое сравнение показалось вам наиболее интересным? Может, вы тоже сталкивались с подобными примерами в просмотренных фильмах?