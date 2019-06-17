16 зашифрованных картин, которые вы наверняка пропустили при просмотре любимых фильмов

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Когда искусство кинематографа встречается с живописью, нам стоит ждать чего-то поистине великолепного. Режиссеры, с особой тщательностью подходящие к своей работе, порой заимствуют идеи для кадров у всемирно известных удожников. Пожалуй, из числа тех, кому подражают чаще всего, можно выделить картины Рене Магритта. Только в нашей подборке их целых 4.