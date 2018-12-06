16 комиксов от девушки, которая просто обожает своего парня (А он — ее)
Художница из Нью-Йорка Катана Четвинд без ума от своего бойфренда Джона. Это видно по ее многочисленным комиксам, в которых она иллюстрирует совместную жизнь со своей половинкой. Проект Catana Comics был запущен в 2016 году, а инициатором его создания стал парень художницы, предложивший Катане сделать серию комиксов об их трогательных отношениях. Постепенно проект обрел большую популярность — и сегодня инстаграм художницы насчитывает 1,7 млн подписчиков.
Мы в AdMe.ru в очередной раз впечатлились работами Катаны и огромной любовью между ней и Джоном. Предлагаем вам также погрузиться в ее любовное творчество.
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Комикс под каким номером впечатлил лично вас? А какие из них про вас и вашу половинку?
Фото на превью catanacomics / Insragram