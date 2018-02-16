Художник из Израиля показал всю правду о жизни с собаками

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Иллюстратор Эрез Задок (Erez Zadok) создал серию картинок о своей питомице Джой. В серии комиксов он показывает, каково это — быть гордым владельцем собаки, и изображает повседневные радости совместной жизни и ухода за своей четвероногой девочкой. «Будьте готовы к тому, что после просмотра этих иллюстраций вам тоже захочется завести собаку», — предупреждает художник.

AdMe.ru собрал самые забавные иллюстрации с Джой, в которых каждый узнает своего четвероного друга. Убедитесь сами!

1. Утреннее пробуждение

2. Время водных процедур!

3. Ее не остановят никакие преграды

4. Есть собаки, которые любят ветер, а есть Джой

5. Дом, милый дом

6. Джой приходится расплачиваться за то, что она такая милая

7. Этот неловкий момент...

8. Дом — это там, где шерсть вашей собаки

9. Видимо, мужчины все-таки могут делать две вещи одновременно

10. Обычные водные процедуры с Джой

11. Обогреватель всегда у твоих ног

12. Джой не любит зиму

13. Секретный ингредиент

14. Джой всегда устроит сцену, если обращать внимание на других собак

15. Не пытайтесь повторить это дома

16. Полночные поцелуи каждый день

Расскажете забавные случаи, которые происходили с вашими домашними любимцами?