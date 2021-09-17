15+ вещей, которые в современном мире пора перестать считать признаком дурного тона

Порой мы не рискуем доесть последний кусочек пиццы в гостях или стыдимся, что не оставили на чай официанту и таксисту. А наши мамы и бабушки краснели, когда мы отказывались делиться игрушкой с мальчишкой из соседнего подъезда или есть «что дают». Но времена меняются, а вместе с ними и установки.

Мы в AdMe.ru нарисовали комиксы о том, чего в наши дни ну совсем не стоит стесняться. Ведь место этим привычкам найдется разве что в музее пережитков прошлого.

1. Иногда так называемые правила приличия оказываются всего лишь навязанными и, главное, никому не нужными стандартами

2. Умение отстаивать свои границы — вовсе не прихоть, а жизненно важный навык

3. Если плохо себя чувствуете, необязательно уступать место в общественном транспорте. Особенно когда этого требуют в агрессивной форме

4. Нет ничего зазорного в том, чтобы съесть последний бутерброд или кусочек пиццы. Не пропадать же добру, в самом деле

5. Чаевые — не повинность и обязаловка, а благодарность за качественное обслуживание

6. Регулировать качество сервиса помогаем мы сами, и порой приходится указывать на ошибки таксистов или доставщиков — все мы люди

7. Конечно, наводить марафет в заведении — не лучшая идея, но вот поправить помаду или тон на людях — совсем не преступление

8. Понятие «возраст» не имеет ровным счетом ничего общего со степенью яркости одежды и ее фасоном

9. Установка «что дают, то и ешь» конец-то отправилась в анналы истории. Куда в наше время без возможности выбора?

10. Если додумывать за других и стесняться естественных реакций тела, можно так никогда и не дойти до цели

11. Это абсолютно естественно — не знать чего-то. А вот делая вид, что обо всем осведомлены, мы рискуем попасть в неприятную ситуацию

12. Дети — это любимые существа, а не пропуск во все двери. Увы, иногда об этом приходится напоминать

13. Безынициативная девушка, ждущая первого шага, выглядит красиво лишь на страницах книг да в фильмах. В жизни все работает немного иначе

14. У окна любят сидеть не только дети, так стоит ли отказывать себе в удовольствии?

15. Не стоит скрывать «несовершенства» фигуры и мучиться, когда можно этого не делать и радоваться жизни

16. Языковые нормы меняются. Но если кто-то допустил ошибку в речи, одернуть человека — показатель не интеллигентности, а обыкновенного снобизма

17. Чтобы прийти в театр, необязательно соблюдать дресс-код. Достаточно любить искусство