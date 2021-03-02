15+ жизненных комиксов, над которыми будет плакать и смеяться каждая женщина

Жизнерадостная художница Нина Бестаева рисует настолько правдивые комиксы, что под каждым постом хочется поставить тысячу лайков. В позитивные иллюстрации о себе, семье, детях и окружающих нас событиях Нина вкладывает всю свою житейскую мудрость, которая нажита шутливыми и и нелепыми моментами из повседневных будней.