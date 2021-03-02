15+ жизненных комиксов, над которыми будет плакать и смеяться каждая женщина
Жизнерадостная художница Нина Бестаева рисует настолько правдивые комиксы, что под каждым постом хочется поставить тысячу лайков. В позитивные иллюстрации о себе, семье, детях и окружающих нас событиях Нина вкладывает всю свою житейскую мудрость, которая нажита шутливыми и и нелепыми моментами из повседневных будней.
Мы в AdMe.ru хотим поднять настроение читателям легкими комиксами, которые так правдиво отражают некоторые моменты нашей жизни. Авторскую орфографию и пунктуацию мы сохранили.
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Расскажите нам, какой комикс вы бы добавили в эту подборку?
Фото на превью nina_comics / instagram
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