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15+ жизненных комиксов, над которыми будет плакать и смеяться каждая женщина

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Жизнерадостная художница Нина Бестаева рисует настолько правдивые комиксы, что под каждым постом хочется поставить тысячу лайков. В позитивные иллюстрации о себе, семье, детях и окружающих нас событиях Нина вкладывает всю свою житейскую мудрость, которая нажита шутливыми и и нелепыми моментами из повседневных будней.

Мы в AdMe.ru хотим поднять настроение читателям легкими комиксами, которые так правдиво отражают некоторые моменты нашей жизни. Авторскую орфографию и пунктуацию мы сохранили.

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Расскажите нам, какой комикс вы бы добавили в эту подборку?

Фото на превью nina_comics / instagram
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