15 иллюстраций о том, как выглядит жизнь до и после свадьбы

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Конечно, жизнь до и после вступления в брак отличается, но любому из этих периодов присущи свои особенные моменты, из которых и состоит простое человеческое счастье. У каждого жизненного этапа есть свои приятные бонусы, и сегодняшние 15 комиксов как раз о них.

Мы в AdMe.ru понимаем, что у каждой пары своя история, но уверены, что в этих иллюстрациях немало человек узнают себя.

Тренировок никто не отменял, меняются лишь место и методы

А сон выглядит примерно так

Победы все так же радуют, меняется лишь любимая команда

А вот покупки у мужчин порой сильно отличаются

И у женщин тоже

И список контактов начинает выглядеть иначе

Зато уюта в доме становится куда больше

Одна и та же еда на вкус будет совершенно разной

И неожиданным открытием станет ассортимент необходимых, как окажется, товаров

А для совместных поездок потребуется иной транспорт

И иная армия защитников от непредвиденных ситуаций

После вступления в брак сообщений станет больше, правда, основные отправители не будут меняться годами

Все быстрое и холодное будет заменено горячим

Правда, для этого потребуются пакеты побольше и много места в холодильнике

В общем, перемены коснутся всех сфер и не обойдут стороной даже питомцев

А как изменилась ваша жизнь после вступления в брак?