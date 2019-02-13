15 иллюстраций о том, как выглядит жизнь до и после свадьбы
Конечно, жизнь до и после вступления в брак отличается, но любому из этих периодов присущи свои особенные моменты, из которых и состоит простое человеческое счастье. У каждого жизненного этапа есть свои приятные бонусы, и сегодняшние 15 комиксов как раз о них.
Мы в AdMe.ru понимаем, что у каждой пары своя история, но уверены, что в этих иллюстрациях немало человек узнают себя.
Тренировок никто не отменял, меняются лишь место и методы
А сон выглядит примерно так
Победы все так же радуют, меняется лишь любимая команда
А вот покупки у мужчин порой сильно отличаются
И у женщин тоже
И список контактов начинает выглядеть иначе
Зато уюта в доме становится куда больше
Одна и та же еда на вкус будет совершенно разной
И неожиданным открытием станет ассортимент необходимых, как окажется, товаров
А для совместных поездок потребуется иной транспорт
И иная армия защитников от непредвиденных ситуаций
После вступления в брак сообщений станет больше, правда, основные отправители не будут меняться годами
Все быстрое и холодное будет заменено горячим
Правда, для этого потребуются пакеты побольше и много места в холодильнике
В общем, перемены коснутся всех сфер и не обойдут стороной даже питомцев
А как изменилась ваша жизнь после вступления в брак?
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru